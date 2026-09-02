Pierwsza miłość, odcinek 4239: Maja poważnie zachoruje?! Radek nie odstąpi jej na krok - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4239 - środa, 02.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4239 odcinku "Pierwszej miłości" Maja znajdzie się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. Jeszcze chwilę wcześniej będzie zajmowała się pacjentami, którzy po weselu zaczną trafiać do kliniki z objawami choroby, aż w końcu sama zacznie źle się czuć. Okaże się, że również się zaraziła. Tym razem to lekarka będzie musiała pozwolić innym zatroszczyć się o jej zdrowie.

Dla Mai nie będzie to łatwe, ale w 4239 odcinku "Pierwszej miłości" szybko znajdzie się ktoś, kto nie pozwoli jej zostać z tym samej. Radek od razu zainteresuje się jej stanem i zacznie się nią zajmować. Będzie pilnował chorej koleżanki i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej stanęła na nogi.

Radek w 4239 odcinku "Pierwszej miłości" nie odstąpi chorej Mai na krok. Zbliżą się do siebie?

W 4239 odcinku "Pierwszej miłości" zachowanie Radka będzie mówiło samo za siebie. Troskliwy lekarz nie ograniczy się do zwykłego pytania o samopoczucie Mai. Będzie przy niej i zadba o to, żeby niczego jej nie brakowało. Właśnie wtedy jeszcze mocniej będzie można zauważyć, że ich relacja zaczyna wykraczać poza zwykłą znajomość z pracy...

Maja w 4239 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczy wyjątkowo opiekuńczą stronę Radka, a on dostanie kolejną okazję, żeby pokazać, jak bardzo mu na niej zależy. Wszystko będzie wskazywało na to, że między lekarzami zacznie rodzić się coraz większa bliskość. Pytanie tylko, czy oboje będą gotowi przyznać przed sobą, co naprawdę do siebie czują.

Pierwsza miłość, odcinek 4239. Kiedy emisja odcinka?

W 4239 odcinku "Pierwszej miłości" przekonamy się, czy nagła choroba Mai stanie się początkiem czegoś więcej między nią a Radkiem. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu