Pierwsza miłość. Nagła choroba Mai w nowym sezonie. Radek stanie na głowie, by zająć się cierpiącą lekarką

Tragedia chorych pacjentów w We-Med w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

W 4238 odcinku „Pierwszej miłości” klinika We-Med zostanie postawiona w stan najwyższej gotowości. Po pewnym weselu dziesiątki gości zaczną zgłaszać się z objawami zatrucia, a liczba pacjentów szybko zacznie przerastać możliwości personelu. Korytarze placówki zapełnią się chorymi, a lekarze i pozostali pracownicy będą musieli działać pod ogromną presją. W samym środku tego zamieszania dojdzie również do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Filipa (Dominik Smaruj). Młody lekarz utknie w zepsutej windzie z dziewczyną o imieniu Nikola, która również zacznie odczuwać niepokojące objawy.

Maja zachoruje. Radek otoczy ją opieką

Już w 4239 odcinku "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej okaże się, że Maja również zaraziła się od weselników, którzy trafili do We-Medu. Lekarka zacznie źle się czuć, a jej stan sprawi, że będzie potrzebowała odpoczynku i opieki. W tej sytuacji Radek pokaże, jak bardzo zależy mu na Mai. Mężczyzna otoczy chorą lekarkę troską i zrobi wszystko, żeby pomóc jej przejść przez trudny moment. Ich relacja już wcześniej zaczęła nabierać znaczenia, a choroba Mai będzie kolejną sytuacją, w której Radek znajdzie się bardzo blisko niej. Dla Mai nie będzie to łatwy czas. Zamiast zajmować się pacjentami i codziennymi obowiązkami w klinice, sama znajdzie się po drugiej stronie, jako osoba wymagająca pomocy.

Sytuacja między Radkiem i Mają zrobi się gorąca, ale Julita może przekreślić ich nowy start

W tym samym czasie w We-Med nadal będą rozgrywać się konsekwencje historii Julity (Dagmara Bryzek) i Floriana (Michał Kurek). Para wciąż będzie próbowała utrzymać w tajemnicy prawdę o swoim układzie. W końcu zwroty akcji doprowadzą do pożegnania się Julity z We-Med. Zabierze swoje papiery i na koniec przytuli Radka. Właśnie taką scenę zobaczy Maja, która niby doceni opiekę Radka, ale mylnie zinterpretuje, że chłopak nadal żywi gorące uczucia do Julity.

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