Pierwsza miłość, odcinek 4246: Lilka wyzna Kindze szokującą prawdę! Tuż przed rozwodem wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4246 - piątek, 11.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga będzie już o krok od rozwodu z Jankiem, ale tuż przed rozprawą wydarzy się coś, co może całkowicie zmienić jej podejście do byłego ukochanego. W głowie Kingi wciąż będą siedziały słowa Janka dotyczące Lilki. Żukowska nie będzie chciała iść do sądu z kolejnymi wątpliwościami, dlatego sama skonfrontuje się z kobietą, która tak mocno namieszała w jej małżeństwie. Lilka nie będzie już mogła dalej kluczyć i wyzna Kindze szokującą prawdę. Czy po tej rozmowie rozwód z Jankiem nadal będzie wydawał się jej jedynym wyjściem?

Możemy ujawnić już teraz, że dla Kingi będzie to szczególnie bolesna wiadomość. Przecież właśnie relacja Janka z Lilką i przekonanie, że mają razem dziecko, stanowiły jeden z najważniejszych powodów rozpadu ich małżeństwa. Teraz nagle okaże się, że cała sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, niż Kinga przez długi czas sądziła. To jednak nie wystarczy jej do podjęcia decyzji. Będzie chciała usłyszeć prawdę bezpośrednio od Lilki.

Kinga stanie przed Lilką! Zażąda prawdy tuż przed rozwodem z Jankiem w 4246 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie więc do długo wyczekiwanej konfrontacji Kingi i Lilki. Żukowska nie będzie zamierzała odpuszczać. Tuż przed rozprawą rozwodową pójdzie do rywalki i zażąda od niej wyjaśnień. Lilka znajdzie się pod ścianą, bo wcześniej Janek pokaże jej wyniki badań DNA, które potwierdzą, że Pola nie jest jego córką.

Rozwód Kingi i Janka stanie pod znakiem zapytania?

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" rozżalona Lilka w końcu wybuchnie i wyzna Kindze szokującą prawdę. Wszystko wskazuje na to, że rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim prawdziwego ojcostwa Poli oraz tego, co Lilka wiedziała o całej sprawie. Wcześniej będzie przekonywała Janka, że sama nie miała pojęcia, iż nie jest on ojcem dziewczynki i nie chciała świadomie go oszukać. Czy Kinga uwierzy jednak kobiecie, przez którą jej małżeństwo znalazło się nad przepaścią? Dowiemy się już niebawem!

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu