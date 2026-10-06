Pierwsza miłość, odcinek 4266: Melka straci ciążę! Nie będzie w stanie podnieść się po tej tragedii

Melka w 4266 odcinku "Pierwszej miłości" odzyska przytomność i dowie się, że straciła dziecko

Dramat Melki rozpocznie się jeszcze przed wydarzeniami z 4266 odcinka "Pierwszej miłości". Reterska przygotuje dla niej bezwzględną pułapkę. Wykorzysta Emi, żeby zwabić ciężarną Melkę pod wskazany adres, wiedząc, że dziewczyna nie pozostawi swojej podopiecznej bez pomocy. Piotrek dopiero podczas przesłuchania bezdomnego zorientuje się, że to właśnie jego ukochana została wskazana jako cel. Natychmiast ruszy za Melką, ale nie zdoła zapobiec tragedii. Łucja postrzeli ciężarną dziewczynę.

Melka trafi do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Piotrek nie odstąpi jej na krok i przez całą noc będzie czuwał przy łóżku narzeczonej, trzymając ją za rękę. W końcu w 4266 odcinka "Pierwszej miłości" dziewczyna odzyska przytomność. Wtedy usłyszy wiadomość, po której jej świat ponownie się zawali, a mianowicie że po postrzeleniu straciła ciążę. Jeszcze niedawno Melka i Piotrek cieszyli się perspektywą narodzin dziecka, a teraz w jednej chwili wszystkie ich plany zostaną brutalnie przekreślone...

Melka w 4266 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie umiała pogodzić się ze stratą

W 4266 odcinku "Pierwszej miłości" od tragedii minie już trochę czasu, ale Melka wcale nie zacznie dochodzić do siebie. Nie będzie chodziło tylko o żałobę po nienarodzonym dziecku. Melka będzie miała świadomość, że wszystko, co ją spotkało, nie było przypadkiem. Za dramatem stanie Łucja Reterska. To ona konsekwentnie realizowała swój plan zemsty i doprowadziła do sytuacji, w której Melka znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W dodatku po zatrzymaniu w Berlinie Łucja nie okaże skruchy. Wręcz przeciwnie będzie przekonana, że jej zemsta zakończyła się sukcesem.

Melka w 4266 odcinku "Pierwszej miłości" pojedzie do Berlina! Poprosi Piotrka o pomoc

W 4266 odcinku "Pierwszej miłości" Melka zdecyduje, że musi skonfrontować się ze swoją największą przeciwniczką osobiście. Łucja zostanie wcześniej zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Piotrek sam będzie chciał ją dopaść i wymierzyć sprawiedliwość po tym, co zrobiła Melce. Ostatecznie wróci jednak do ukochanej i skupi się na jej stanie. Tym razem to Melka poprosi go o wyjazd. Dziewczyna oznajmi, że chce zobaczyć Reterską twarzą w twarz...

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4266. odcinka

Odcinek 4266. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.