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W poprzednim odcinku Julka zauważyła podejrzanego mężczyznę, który fotografował uczennice pod szkołą. Marysia zgłosiła sprawę wychowawczyni, ale rozczarowała się jej bierną postawą i postanowiła działać sama. Wraz z Kingą chciała przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ojciec Szymona przyjechał z Opola, przywiózł rodzinne zdjęcia oraz naszyjnik po żonie dla Marty. Cieszył się szczęściem syna i spodziewał się wnuków, a Szymon nie potrafił wyznać mu prawdy o swoim stanie. Kulas załamał się wiadomością o ciąży córki, sięgnął po alkohol i zamierzał dopaść człowieka, który zniszczył życie jego dziecka. A co wydarzy się tym razem?
„Pierwsza miłość” odcinek 4264 - streszczenie
Kulas ruszy na Olka z pięściami, bo uzna, że to właśnie on zbałamucił jego córkę. Aniela w ostatniej chwili powstrzyma męża przed atakiem. Znajdzie się przy tym między wściekłym Kulasem a zamkniętą w sobie pasierbicą. Maja umówi się na kawę ze znajomym ze studiów i uprzedzi o tym Radka. Radek doceni jej szczerość, choć będzie udawał, że spotkanie wcale mu nie przeszkadza. Kacper nie poprze działań żony w szkole, a ona zarzuci mu bierność. Marysia nadal będzie martwić się o Melkę i poszuka wsparcia u Pawła, który okaże jej zrozumienie.
„Pierwsza miłość” odcinek 4264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4264. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w Polsacie. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Tego dnia Kulas spróbuje zaatakować Olka.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty oraz nagłe zwroty akcji. W produkcji codzienne sprawy przeplatają się z kryminalnymi intrygami i rodzinnymi dramatami. Ważny jest także kontrast między miejskim życiem Wrocławia a bardziej swojskim światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski