W poprzednim odcinku Julka zauważyła podejrzanego mężczyznę, który fotografował uczennice pod szkołą. Marysia zgłosiła sprawę wychowawczyni, ale rozczarowała się jej bierną postawą i postanowiła działać sama. Wraz z Kingą chciała przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ojciec Szymona przyjechał z Opola, przywiózł rodzinne zdjęcia oraz naszyjnik po żonie dla Marty. Cieszył się szczęściem syna i spodziewał się wnuków, a Szymon nie potrafił wyznać mu prawdy o swoim stanie. Kulas załamał się wiadomością o ciąży córki, sięgnął po alkohol i zamierzał dopaść człowieka, który zniszczył życie jego dziecka. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4264 - streszczenie

Kulas ruszy na Olka z pięściami, bo uzna, że to właśnie on zbałamucił jego córkę. Aniela w ostatniej chwili powstrzyma męża przed atakiem. Znajdzie się przy tym między wściekłym Kulasem a zamkniętą w sobie pasierbicą. Maja umówi się na kawę ze znajomym ze studiów i uprzedzi o tym Radka. Radek doceni jej szczerość, choć będzie udawał, że spotkanie wcale mu nie przeszkadza. Kacper nie poprze działań żony w szkole, a ona zarzuci mu bierność. Marysia nadal będzie martwić się o Melkę i poszuka wsparcia u Pawła, który okaże jej zrozumienie.

„Pierwsza miłość” odcinek 4264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4264. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w Polsacie. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Tego dnia Kulas spróbuje zaatakować Olka.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty oraz nagłe zwroty akcji. W produkcji codzienne sprawy przeplatają się z kryminalnymi intrygami i rodzinnymi dramatami. Ważny jest także kontrast między miejskim życiem Wrocławia a bardziej swojskim światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski