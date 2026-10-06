M jak miłość, odcinek 1950: Ciąża Magdy zagrozi jej życiu! Wszystko przez przeszczep serca 

Magda zobaczy dwie kreski! W 1950 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy w wynik testu

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda początkowo w ogóle nie będzie podejrzewała ciąży. Ostatnio zacznie mieć problemy ze zdrowiem, ale będzie przekonana, że mają one związek z wahaniami hormonalnymi i zbliżającą się menopauzą. Kiedy pojawią się mdłości, również nie od razu pomyśli o dziecku.

Przełom nastąpi za sprawą Anity (Melania Grzesiewicz), która od dłuższego czasu bezskutecznie stara się o dziecko z Kamilem (Marcin Bosak). Jeden z należących do niej testów trafi do Magdy. Budzyńska w 1950 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się go wykonać i kompletnie osłupieje.

Na teście pojawią się dwie kreski. Magda początkowo nie będzie potrafiła uwierzyć, że wynik może być prawdziwy. Ciąża przez lata wydawała jej się czymś praktycznie niemożliwym, dlatego pierwszą reakcją będzie niedowierzanie. Nie powie też od razu Andrzejowi (Krystian Wieczorek), czego się dowiedziała. Najpierw zechce mieć absolutną pewność i sięgnie po kolejne testy. One również dadzą pozytywny wynik.

"M jak miłość": Ciąża Magdy może być śmiertelnie niebezpieczna! Wszystko przez przeszczepione serce

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda doskonale będzie wiedziała, że jej sytuacja nie przypomina zwykłej ciąży. Budzyńska ma za sobą przeszczep serca. Jej zdrowie od lat wymaga szczególnej uwagi, regularnej kontroli i oszczędnego trybu życia. Lekarze już lata temu ostrzegali ją, że ciąża byłaby ogromnym obciążeniem dla organizmu i przeszczepionego serca. Kiedy Budzyńska rozmawiała o dziecku z Andrzejem, sam prawnik obawiał się, że ukochana mogłaby nawet nie przeżyć porodu.

Dlatego w 1950 odcinku "M jak miłość" dwie kreski nie będą oznaczały wyłącznie szczęścia. Magda dostanie dokładnie to, o czym kiedyś marzyła, a mianowicie szansę na własne biologiczne dziecko. Jednocześnie będzie wiedziała, że ciąża może oznaczać dla niej ogromne ryzyko.

Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" powie Andrzejowi o ciąży. Budzyńskich czeka trudna decyzja?

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda zachowa wynik testu dla siebie. Dopiero w następnym, 1951 odcinku wykona kolejne próby i pokaże Andrzejowi wynik. Wtedy Budzyńscy wspólnie staną przed perspektywą, której od dawna praktycznie nie brali pod uwagę - narodzin ich wspólnego dziecka.

Dobra wiadomość może jednak bardzo szybko zamienić się w dramatyczny dylemat. Sam pozytywny test w 1950 odcinku "M jak miłość" potwierdzi jedynie, że Magda najprawdopodobniej jest w ciąży. Dopiero konsultacja medyczna pokaże, jak duże zagrożenie wiąże się z jej stanem i czy przeszczepione serce poradzi sobie z tak ogromnym obciążeniem.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2