Pierwsza miłość, odcinek 4270: Brian zaprzepaści interes Wekslera?! Na najważniejszym spotkaniu będzie zdany tylko na siebie

Karol w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" nie pojawi się w firmie! Wszystko przez dramat Ewy

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" sprawy zawodowe Karola natychmiast zejdą na dalszy plan. Po wcześniejszych niepokojących objawach Wekslera niespodziewanie okaże się, że to Ewa przeżyje prawdziwy dramat. Kobieta dozna zawału i trafi do szpitala.

Kiedy odzyska przytomność, spanikowany Karol nie będzie myślał ani o spotkaniach, ani o kolejnych inwestycjach. Ściągnie do kliniki Krystiana (Patryk Pniewski), mimo że syn sam znajduje się w wyjątkowo trudnym momencie i jest w trakcie terapii odwykowej po rozpadzie związku z Łucją (Anna Samusionek). W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Karol będzie więc całkowicie niedostępny dla firmy. W normalnych okolicznościach to właśnie on mógłby przejąć stery w tak ważnym momencie. Tym razem rodzina okaże się jednak bezdyskusyjnie ważniejsza.

Problem w tym, że właśnie tego dnia w Weksler Development ma odbyć się spotkanie, na które zespół pracował od miesięcy. Chodzi o potencjalnego inwestora zainteresowanego dużym osiedlem. To nie będzie zwykła rozmowa, którą można bez konsekwencji przesunąć na inny termin...

Oskar w 4270 odcinku "Pierwszej miłości" zaalarmuje Briana. Sam nie zdąży wrócić z delegacji

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" pierwszy zorientuje się w powadze sytuacji Oskar. Będzie przebywał w delegacji, gdy dowie się o zawale Ewy i o tym, że Karol nie będzie w stanie pojawić się w firmie. Natychmiast skontaktuje się z Brianem i poinformuje go zarówno o rodzinnym dramacie Wekslera, jak i problemie, który właśnie spada na pracowników.

W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" Brian nie będzie mógł liczyć także na Artura. Kulczycki będzie miał wyłączony telefon. W jednej chwili okaże się więc, że z całej grupy osób mogących poprowadzić rozmowy na miejscu został tylko Brian. I tu zacznie się prawdziwy problem...

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4270 odcinka

Odcinek 4270 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.