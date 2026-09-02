Pierwsza miłość, odcinek 4242: Marysia ucieknie od Kacpra! Po kolejnej awanturze wyjedzie z Kingą - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4242 - poniedziałek, 07.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4242 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia i Kacper nadal będą żyli w ogromnym napięciu. Powrót Pawła (Mateusz Kościukiewicz) po latach całkowicie zmieni ich rodzinne życie. Do tego Julka (Dąbrówka Kruk) będzie chciała poznawać swojego biologicznego ojca i odbudowywać z nim relację, a Kacper coraz gorzej będzie znosił obecność dawnej miłości swojej żony.

Marysia w 4242 odcinku "Pierwszej miłości" będzie miała już serdecznie dość ciągłych awantur z Kacprem. Małżonkowie jeszcze będą próbowali utrzymywać kruchą równowagę, ale wystarczy jedna wizyta Mariusza (Mariusz Bąkowski), żeby wszystko ponownie runęło…

Pierwsza miłość, odcinek 4242: Mariusz zniszczy spokój Marysi i Kacpra

Sytuacja będzie szczególnie trudna dlatego, że Kacper nie będzie już patrzył na Pawła wyłącznie jak na pacjenta. Zazdrość i strach przed utratą Marysi będą miały coraz większy wpływ na jego decyzje. W poprzednim odcinku wyjdzie na jaw, że bez wiedzy Ilony (Sylwia Gola) zwiększy Pawłowi dawkę leków. Mariusz od dawna będzie podejrzliwie patrzył na metody leczenia swojego brata i nie będzie zamierzał odpuszczać.

W 4242 odcinku "Pierwszej miłości" Mariusz ponownie pojawi się u Marysi i Kacpra. Jego wizyta szybko będzie burzyła pozorny spokój małżonków. Ujawni fakty, które okażą się dla nich bardzo niewygodne, a to wystarczy, żeby wszystkie tłumione dotąd emocje znowu eksplodowały.

Pierwsza miłość, odcinek 4242. Kiedy emisja? Marysia wyjedzie z Kingą bez Kacpra

W 4242 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia będzie musiała wreszcie pomyśleć przede wszystkim o sobie. Wyjazd z Kingą ma pozwolić jej nabrać dystansu i ochłonąć po kolejnej awanturze. Już w następnym odcinku obie znajdą schronienie w spokojnym, leśnym hoteliku. Czy kilka dni z dala od Kacpra wystarczy Marysi, żeby zdecydowała, czego naprawdę chce? 4242 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.

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