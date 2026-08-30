Pierwsza miłość. Paweł zniszczy Kacpra w nowym sezonie? Mąż Marysi sam da mu haka, by zrujnować jego życie - ZDJĘCIA

Kacper nagrywał sesje Pawła? Ilona odkryje jego sekret

Problemy Kacpra zaczną się jeszcze w momencie, gdy Paweł zorientuje się, że treść jego prywatnych rozmów z Iloną wydostała się poza gabinet. Mężczyzna wpadnie w furię i oskarży terapeutkę o złamanie zasady poufności. Ilona nie będzie jednak przekonana, że to ona odpowiada za wyciek.

Jej podejrzenia skierują się w inną stronę. W 4249 odcinku "Pierwszej miłości" Ilona zostanie przyłapana przez Kacpra w jego gabinecie. Szybko okaże się, że lekarz ma powód do nerwów, zdecyduje się usunąć z laptopa nagrania sesji terapeutycznych Pawła. To właśnie ten wątek może wyjaśnić, skąd wzięły się informacje, które tak bardzo zaniepokoją Pawła. Kacper będzie próbował zatrzeć ślady, ale jego zachowanie nie pozostanie bez konsekwencji. Ilona nadal zacznie go podejrzewać, a Paweł całkowicie straci zaufanie do terapii.

Paweł odejdzie z We-Medu, ale Kacper za nim pójdzie

Paweł nie będzie chciał dłużej leczyć się w klinice. W 4250 odcinku "Pierwszej miłości" wypisze się z We-Medu i o swojej decyzji poinformuje jedynie Artura (Łukasz Płoszajski) i Janka (Maciej Mikołajczyk). To oni odbiorą go z placówki i spróbują zrozumieć, co zaszło. Wtedy nastąpi niespodziewany zwrot. Na progu drzwi Pawła pojawi się Kacper. Lekarz sam pójdzie do człowieka, z którym jest skonfliktowany, chcąc wyjaśnić sytuację. Problem w tym, że podczas tej rozmowy wykona niezwykle ryzykowny ruch.

Kacper sam da Pawłowi broń przeciwko sobie

Kacper świadomie odsłoni się przed Pawłem. Tym samym jego los znajdzie się w rękach rywala. Paweł będzie wiedział wystarczająco dużo, by jednym ruchem zagrozić karierze lekarza, a konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze, w grę może wejść nawet sprawa karna. Pozostaje więc pytanie, co zrobi Paweł. Czy wykorzysta wiedzę o działaniach Kacpra i postanowi się zemścić? A może nie będzie chciał pogrążać lekarza, mimo że dostał od niego potężną przewagę? To okaże się wkrótce.