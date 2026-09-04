Pierwsza miłość, odcinek 4254: Kinga i Janek wrócą do siebie! Jolka przyłapie ich razem, ale nie dochowa sekretu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4254 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4254 odcinku "Pierwsza miłość" Kinga i Janek znajdą się w zupełnie innym miejscu niż jeszcze niedawno, gdy wydawało się, że ich małżeństwa nie da się już uratować. Największą raną pozostanie oczywiście zdrada Janka i historia z Lilką (Sylwia Sokołowska), która przez długi czas będzie niszczyła zaufanie Kingi do męża. Do tego dojdzie tragedia po śmierci Jaśminki, wzajemne pretensje i miesiące życia właściwie osobno. Rozprawa rozwodowa miała zamknąć ten etap raz na zawsze, ale sąd nie będzie od razu stawiał kropki nad "i". Kinga będzie musiała odpowiedzieć sobie na znacznie trudniejsze pytanie. Czy naprawdę już nic nie czuje do Janka?

Pierwsza miłość, odcinek 4254: Kinga i Janek znów będą blisko! Jolka zobaczy ich razem

W 4254 odcinku "Pierwsza miłość" odpowiedź na to pytanie zacznie robić się coraz bardziej oczywista. Kinga będzie mogła mówić, że pamięta o wszystkim, co zrobił jej Janek, że nie zamierza tak po prostu zapominać o zdradzie i miesiącach cierpienia, ale przy nim wciąż będzie czuła coś, czego nie będzie potrafiła całkowicie wyłączyć. Janek z kolei nie będzie chciał naciskać na żonę tak mocno jak wcześniej. Zamiast kolejnych wielkich deklaracji będzie próbował pokazywać jej, że nadal jest obok i że wciąż zależy mu na ich rodzinie. Właśnie ta zmiana może sprawiać, że mur stawiany przez Kingę zacznie powoli pękać. W 4254 odcinku "Pierwsza miłość" między małżonkami dojdzie do coraz bardziej wymownego momentu...

W końcu Kinga i Janek w 4254 odcinku "Pierwsza miłość" znajdą się tak blisko siebie, że trudno będzie mówić już wyłącznie o zwykłej rozmowie byłych partnerów. Czuły uścisk będzie wyglądał jak jasny sygnał, że w ich małżeństwie nadal tli się uczucie. I właśnie na taką scenę natknie się Jolka! Dziewczyna, która już wcześniej potrafiła mocno namieszać w życiu Kingi i nie raz doprowadzała ją do szału, będzie miała okazję zobaczyć wszystko na własne oczy. Czy zachowa tę wiedzę dla siebie? W przypadku Jolki niczego nie będzie można być pewnym...

Jolka w 4254 odcinku "Pierwsza miłość" przyłapie Kingę i Janka

W 4254 odcinku "Pierwsza miłość" widok Kingi wtulonej w Janka może być dla Jolki sporym zaskoczeniem, szczególnie że jeszcze niedawno wszystko wskazywało na ostateczny rozwód małżonków. Żukowska sama przez długi czas będzie przekonywała siebie i innych, że po tym, co zrobił Janek, nie będzie już żadnego powrotu. Tyle że uczucia nie będą znikały na zawołanie... Czuły uścisk może być więc dopiero początkiem ich wielkiego powrotu. A Jolka stanie się jedną z pierwszych osób, które zobaczą, że między nimi naprawdę coś zaczyna się zmieniać.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu