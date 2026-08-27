Pierwsza miłość. Przykry rozwód Kingi i Janka. Sąd da im szansę na uratowanie małżeństwa - ZDJĘCIA

Rozwód Kingi i Janka w „Pierwszej miłości”. Staną przed sądem

Kinga i Janek długo będą zmierzać w stronę rozwodu. Ich małżeństwo rozpadło się po serii bolesnych wydarzeń, a szczególnie mocno na ich relację wpłynęła Lilka (Sylwia Sokołowska). Kobieta doprowadziła do sytuacji, w której Janek uwierzył, że Pola jest jego córką, a jednocześnie coraz bardziej oddalał się od żony. Kinga nie potrafiła zapomnieć o zdradzie i wszystkim, co wydarzyło się później. Małżonkowie zdecydowali się więc zakończyć związek. Nowy sezon „Pierwszej miłości” pokaże jednak, że nawet rozprawa rozwodowa nie musi oznaczać definitywnego końca ich historii.

Przed rozprawą na jaw wyjdzie bowiem prawda, która całkowicie zmieni sytuację Janka. Mężczyzna otrzyma wyniki testu DNA i dowie się, że Pola nie jest jego biologiczną córką. Odkrycie będzie dla niego ogromnym ciosem. Janek skonfrontuje się z Lilką. Ta, zalana łzami, będzie przekonywać, że sama nie wiedziała o prawdziwym ojcostwie Poli i nie oszukała go celowo. Jednocześnie poprosi go, aby nie zostawiał dziecka, z którym zdążył się mocno związać. To właśnie wtedy Janek będzie musiał poukładać sobie wszystko na nowo.

Kinga usłyszy podczas rozprawy rozwodowej pytanie, którego się nie spodziewa

W 4247 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga i Janek spotkają się w sądzie. Atmosfera będzie daleka od spokojnej. Oboje staną przed możliwością definitywnego zamknięcia małżeństwa. Wtedy sąd skieruje do Kingi pytanie, które sprawi, że kobieta będzie musiała zatrzymać się i jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Nie chodzi już tylko o to, co wydarzyło się między nią a Jankiem, ale o to, czy po wszystkich kryzysach istnieje jeszcze możliwość odbudowania ich relacji. Z strony sądu padnie pytanie o to, czy Żukowska jest zdecydowana na rozwód i czy nie widzi szans na powrót.

Czy rozwód Kingi i Janka dojdzie do skutku?

Kinga nie będzie znała odpowiedzi. Sytuacja zrobi się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ nie wszyscy będą chcieli, aby Kinga i Janek ponownie spróbowali być razem. Największego przeciwnika takiego rozwiązania Kinga będzie miała we własnym domu... Czy mimo wszystkich krzywd Kinga zdecyduje się dać Jankowi drugą szansę? A może uzna, że ich małżeństwo zostało już zbyt mocno zniszczone, by je odbudować? Rozprawa rozwodowa nie przyniesie więc prostego finału.