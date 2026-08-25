Pierwsza miłość. Konfrontacja Lilki i Janka po odkryciu, że Pola nie jest jego córką w nowym sezonie. Wymyśli to, by go zatrzymać - ZDJĘCIA

Janek dowie się, że Pola nie jest jego córką w "Pierwszej miłości" po wakacjach

Wszystko zaczęło się od wątpliwości, które pojawiły się pod koniec poprzedniego sezonu. Janek usłyszał od dawnego znajomego z Fajna TV, że Pola może wcale nie być jego biologiczną córką. Informacja była dla niego wstrząsem, ponieważ przez długi czas był przekonany, że dziecko Lilki jest jego. Mężczyzna nie zamierzał jednak dłużej opierać się wyłącznie na słowach innych osób. Postanowił sprawdzić prawdę i zdobył próbkę potrzebną do wykonania badania DNA. Wynik, który otrzyma już w nowym sezonie „Pierwszej miłości”, nie pozostawi żadnych złudzeń. Pola nie jest biologiczną córką Janka. Okaże się, że jego przekonanie o ojcostwie było podstawą całej relacji z Lilką i jego zaangażowania w życie Poli.

Konfrontacja Lilki i Janka po szokującym odkryciu

W 4244 odcinku „Pierwszej miłości” Janek przyniesie Lilce oficjalne wyniki testu DNA. Kobieta zostanie postawiona pod ścianą, gdy dokument jednoznacznie potwierdzi, że Pola nie jest jego dzieckiem. Lilka zareaguje rozpaczą. Będzie zarzekać się, że sama nie wiedziała, iż Janek nie jest ojcem Poli, i zapewni, że nie chciała go celowo oszukać. Jednocześnie zacznie błagać mężczyznę, aby nie odchodził i nie zostawiał jej z dzieckiem.

Janek ma jednak powody, by czuć się zdradzony i wykorzystany, ale przez ostatnie miesiące zdążył bardzo mocno związać się z Polą. Dziewczynka była dla niego ważną częścią życia, niezależnie od biologicznego pokrewieństwa. Dlatego Lilka może próbować wykorzystać jego przywiązanie do dziecka, by nie dopuścić do całkowitego rozpadu ich relacji.

Co dalej z rozwodem Janka i Kingi? Test zmieni wiele

Odkrycie prawdy o Poli pojawi się w wyjątkowo ważnym momencie. Janek i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) nadal będą zmierzać do rozwodu, choć wydarzenia z początku nowego sezonu pokażą, że między byłymi małżonkami wciąż nie wszystko zostało zamknięte. Po powrocie Kingi z wyjazdu Janek będzie chciał się z nią spotkać i odbyć ważną rozmowę. Odkrycie prawdy o Poli może więc całkowicie zmienić jego spojrzenie na przyszłość.