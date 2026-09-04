La Promesa, odc. 470: Jana wymknie się nocą z pałacu, aby zobaczyć Pię, a Vera odrzuci uczucia Santosa - ZDJĘCIA

Catalina rozpoczyna śledztwo w 470. odcinku "La Promesa - pałac tajemnic"

Ignacio jest zdeterminowany, by zgłosić policji fakt otrucia. Uważa, że miało miejsce usiłowanie morderstwa, i oficjalnie ogłasza, że nie spocznie, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Zmartwiona Margarita próbuje za wszelką cenę zmienić jego zdanie. Sytuacja wokół Martiny, posądzanej o podanie cykuty, staje się bardzo poważna. W międzyczasie Catalina bierze sprawy w swoje ręce, wierząc w niewinność kuzynki, i zaczyna prywatne dochodzenie w posiadłości.

Jana wymyka się z pałacu w 470. odcinku "La Promesa - pałac tajemnic"

Ryzykując zdemaskowanie, Jana potajemnie opuszcza pałac. Jej celem jest odwiedzenie ukrywającej się Pii, aby dostarczyć jej niezbędne do przeżycia przedmioty. Zauważa to Petra, która wściekła wytyka dziewczynie, że ignoruje swoje codzienne obowiązki. Ku zdumieniu surowej gospodyni, po stronie Jany staje don Ricardo, co jeszcze bardziej potęguje jej gniew.

Vera stawia sprawę jasno w 470. odcinku "La Promesa - pałac tajemnic"

Atmosfera w szeregach służby staje się coraz bardziej napięta. Vera po przymusowym wyjściu dołącza do Santosa i stanowczo oświadcza mu, że nie zmusi jej do pokochania go. Dziewczyna daje mu do zrozumienia, że nie ma u niej żadnych szans. Tymczasem Candela szuka sposobu, by pomóc Virtudes i wymyśla plan, który pozwoli dziewczynie ponownie połączyć się z ukochanym synem, Adolfitem.

Kiedy obejrzeć 470. odcinek „La Promesy”?

Emisja najnowszego, 470. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na piątek, 4 września o godzinie 15:05 w telewizyjnej Dwójce. Jeżeli przegapisz emisję, nie musisz się martwić. Wszystkie odcinki telenoweli dostępne są na bieżąco w ofercie platformy TVP VOD.

O czym opowiada "La Promesa - pałac tajemnic"?

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa. Akcja rozgrywa się w andaluzyjskiej posiadłości z początku ubiegłego stulecia. Jana zatrudnia się w wielkim majątku jako pokojówka z jasno sprecyzowanym celem. Chce zemścić się na ludziach, przez których zginęła jej matka, i odnaleźć zaginionego brata. Sprawy komplikują się, gdy główna bohaterka zakochuje się w Manuelu, dziedzicu wielkiej fortuny. Serial w interesujący sposób łączy sensację, mroczne tajemnice i wątek romantyczny, ukazując zarazem podziały klasowe.

Kogo zobaczymy w obsadzie?

Ana Garcés, grająca postać Jany

Arturo Sancho, wcielający się w Manuela

Eva Martín w roli Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro występująca jako Pia

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