Pierwsza miłość, odcinek 4255: Kinga przez Janka straci syna! Tomek nie wytrzyma i będzie chciał odejść - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4254 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4255 odcinku "Pierwsza miłość" Kinga będzie szykowała rodzinny obiad z konkretnym planem. Żukowska nie będzie chciała dłużej ukrywać przed synami, że jej relacja z Jankiem ponownie się zmieniła. Po wszystkich zdradach, kłamstwach, rozstaniu i przygotowaniach do rozwodu będzie doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Tomek może bardzo źle przyjąć jej decyzję. Dlatego będzie próbowała zrobić wszystko delikatnie. Spokojna rozmowa przy stole ma pozwolić jej wyjaśnić synom, dlaczego mimo całego cierpienia nadal nie potrafi definitywnie zamknąć drzwi przed Jankiem. Tyle że zanim Kinga w ogóle zacznie mówić, ktoś inny zrobi to za nią...

Pierwsza miłość, odcinek 4255: Jolka zdradzi sekret Kingi i Janka! Tomek wpadnie w szał

W 4255 odcinku "Pierwsza miłość" Jolka nie będzie potrafiła wytrzymać napięcia. Dziewczyna, która wcześniej zobaczy Kingę i Janka w wyjątkowo czułej sytuacji, wypali wszystko zanim Żukowska zdąży przygotować synów na trudną wiadomość. Efekt będzie fatalny. Zamiast spokojnej rodzinnej rozmowy zacznie się awantura, a chłopcy poczują, że matka po raz kolejny chce wpuścić Janka do ich życia.

Szczególnie Tomek w 4255 odcinku "Pierwsza miłość" nie będzie zamierzał udawać, że wszystko jest w porządku. Za dobrze będzie pamiętał, ile razy Kinga cierpiała przez Stańczuka i jak wyglądało ich życie, gdy kolejne sekrety Janka wychodziły na jaw. Dlatego też chłopak powie matce prosto w twarz, co myśli o jej decyzji. Nie będzie rozumiał, jak po tym wszystkim Kinga w ogóle może rozważać powrót do męża.

Tomek w 4255 odcinku "Pierwszej miłości" odejdzie od matki przez Janka?! zacznie się pakować

W 4255 odcinku "Pierwsza miłość" kłótnia Kingi z Tomkiem szybko przestanie być zwykłą wymianą zdań. Syn Żukowskiej będzie tak wściekły, że zacznie pakować swój plecak! Tomek jasno da matce do zrozumienia, że nie będzie potrafił zostać i patrzeć, jak ona znowu niszczy sobie życie przez Janka.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu