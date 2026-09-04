W poprzednim odcinku Bolesław przekazał córce wieści o Białym i nie krył satysfakcji ze swojej wygranej. Eliza celowo sprowokowała go do kłótni w obecności Angeliki, Igi i Filipa. Chciała w ten sposób zdobyć dowody, które obciążą męża podczas sprawy rozwodowej. Kinga i Marysia bawiły się na wieczorze panieńskim dziewczyn goszczących w hoteliku, a jednym z zadań było odnalezienie w lesie kwiatu paproci. Marysia sprytnie dopilnowała, by Kinga szukała go razem z recepcjonistą Arkiem. Janek wręczył Lilce wyniki testu DNA, które wykluczyły, że jest ojcem Poli. Zrozpaczona Lilka zapewniała, że nie oszukała go celowo, i błagała, by nie opuszczał dziecka. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4245 - streszczenie

Kacper będzie chciał pogodzić się z żoną, dlatego przyjedzie po nią i jej towarzyszkę do leśnego hoteliku. Kinga weźmie od recepcjonisty Arka numer telefonu. Tymczasem pod jej domem we Wrocławiu będzie czekał Janek, który przed jutrzejszą rozprawą zechce przekazać jej coś ważnego. Seweryn ucieknie ze szpitala i przyzna przyjaciołom, że nie jest w stanie dłużej wytrzymać z Kazanową. Po wypadku kobieta stała się wredna i zgryźliwa. Śmiałek spróbuje zorganizować dyżury przy chorej, ale nikt nie będzie się do nich kwapił. Zgłosi się jedynie Róża. Angelika oznajmi ojcu, że będzie zeznawać na korzyść matki. Bolesław będzie rozczarowany, bo córka złamie daną mu obietnicę. Później zaproponuje Elizie szybki rozwód bez orzekania o winie.

„Pierwsza miłość” odcinek 4245 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4245. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 11 września 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Informacji o powtórkach oraz ewentualnych zmianach w ramówce warto szukać w programie stacji.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. W życiu bohaterów nie brakuje romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych zwrotów akcji. Codzienne sprawy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Ważną częścią serialu jest kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojską atmosferą Wadlewa. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk