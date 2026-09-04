M jak miłość. Intymny prezent Joanny dla Artura po wspólnej nocy w Berlinie. To ważna rodzinna pamiątka - ZDJĘCIA

Joanna i Artur będą spędzą wspólną noc w Berlinie

Romans Joanny i Artura w nowych odcinkach „M jak miłość” nabierze rozpędu. Choć Rogowski początkowo spróbuje zakończyć relację z młodą lekarką, szybko okaże się, że nie będzie potrafił dotrzymać słowa. Wspólny wyjazd do Berlina stworzy kolejną okazję do zbliżenia, a jak podaje portal światseriali.interia.pl, po romantycznej nocy Joanna zacznie traktować ich relację jeszcze poważniej. Artur będzie jednak pamiętał o Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Po pobycie na medycznym sympozjum zdecyduje, że musi wrócić do żony i rodziny. Wręcz, zerwie się z kilku wykładów, by pojechać z powrotem do Polski, do bliskich. To właśnie wtedy Joanna zrobi coś, co pokaże, że jej oczekiwania wobec Rogowskiego są już znacznie większe. Przesadzi?

Intymny prezent Joanny dla Artura w 1941 odcinku "M jak miłość". To rodzinna pamiątka

Dobrzańska przygotuje dla niego prezent. Nie będzie to jednak przypadkowy przedmiot kupiony przed wyjazdem, bez większego sentymentu. Joanna wybierze coś, co wiąże się z jej własną rodziną i ma dla niej bardzo osobiste znaczenie. Po wspólnie spędzonej nocy Joanna wyjmie z torby ozdobnie zapakowany prezent. Artur będzie zaskoczony, gdy zobaczy, co dostał. Początkowo spróbuje nawet obrócić sytuację w żart.

– Dziękuję… Winylowa płyta? Bardzo oldskulowo. W sumie odpowiedni prezent dla starszego pana… – zażartuje, nieco zakłopotany, co podaje wspomniany portal.

Szybko jednak zorientuje się, że prezent ma dla Joanny znacznie większą wartość, niż mógł przypuszczać. Dobrzańska wyjaśni, że płytę jej mama dostała kiedyś od ojca. Na winylu znajduje się także osobista dedykacja:

– Tę płytę moja mama dostała od mojego taty. Z dedykacją… – wyzna Joanna.

Artur odczyta słowa: „Dla mojej Największej Miłości. Zawsze będę Cię kochać”. Lekarz będzie wyraźnie poruszony i uzna, że nie powinien przyjmować tak cennej rodzinnej pamiątki. Joanna nie zmieni jednak zdania. Przeciwnie, wyjaśni mu, dlaczego właśnie ten przedmiot chce mu podarować.

– Musisz. Tam jest piosenka… o nas. Słuchałam jej wiele razy, myśląc o tobie – przyzna Dobrzańska.

Artur spróbuje wrócić do Polski sam, ale Joanna znów go zaskoczy

Takie zachowanie Joanny będzie wyraźnym sygnałem, że jej relacja z Arturem dawno przestała być dla niej zwykłym romansem. Dobrzańska zacznie otwarcie pokazywać, że wyobraża sobie ich razem, choć sytuacja Rogowskiego pozostanie skomplikowana. Co więcej, Joanna nie zamierza ograniczyć ich kontaktu tylko do wspólnie spędzonego czasu w Berlinie. Kiedy Artur zdecyduje się ruszyć w drogę powrotną do Marysi, Dobrzańska niespodziewanie wsiądzie do jego samochodu.

– Joasiu... Jednak jedziesz ze mną? – zdziwi się Rogowski.

– Naprawdę myślisz, że zrezygnowałabym ze wspólnego powrotu? Z tych kilku godzin spędzonych z tobą? – odpowie Joanna.

Po chwili doda jeszcze:

– To dla mnie ważniejsze niż jakikolwiek wykład świata...

Dobrzańska będzie więc coraz śmielej przekraczać kolejne granice. Tym razem nie tylko wyzna Arturowi swoje uczucia, ale przekaże mu rodzinną pamiątkę, która od pokoleń kojarzy się z miłością. Czy Rogowski zrozumie, jak poważne zamiary ma wobec niego Joanna? I co zrobi, gdy zorientuje się, że dla kochanki ten romans stał się czymś naprawdę ważnym?