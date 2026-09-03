Gwiazdy M jak miłość na ramówce TVP. Zabrakło kluczowych postaci nowego sezonu? - ZDJĘCIA

Gwiazdy „M jak miłość” na ramówce TVP

Jesienna ramówka TVP to jedno z wydarzeń, na którym nie mogło zabraknąć gwiazd najpopularniejszych produkcji stacji. Wśród zaproszonych aktorów znaleźli się także przedstawiciele obsady „M jak miłość”, które już powraca z nowymi odcinkami po wakacyjnej przerwie. Na czerwonym dywanie pojawili się serialowi bracia Zduńscy, czyli Rafał i Marcin Mroczek. Nie zabrakło również Mikołaja Roznerskiego, który od lat wciela się w Marcina Chodakowskiego. Fotoreporterzy mogli także sfotografować Michalinę Sosnę, czyli Kamę.

Wśród gwiazd „M jak miłość” znalazła się także lubiana para z siedliska z Grabiny, czyli Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński).

Najważniejsze wątki nowego sezonu „M jak miłość”. Ci aktorzy nie przyszli?

Nowy sezon „M jak miłość” przyniesie widzom wiele niespodzianek. Jednym z najmocniejszych będzie dalszy ciąg historii Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i jego romansu z Joanną (Dominika Sakowicz). Ich relacja doprowadził do poważnego kryzysu w małżeństwie Artura z Marysią, a w nowych odcinkach sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje.

Na ramówce nie udało się jednak zobaczyć Roberta Moskwy, a przynajmniej nie zapozował do wspólnego zdjęcia z koleżankami i kolegami z planu. Podobnie było w przypadku Dominiki Sakowicz, czyli serialowej Joanny. Nieobecność aktorów na tego typu wydarzeniu nie musi oczywiście oznaczać niczego konkretnego dla ich serialowych wątków.

Pojawiła się za to Amanda Mincewicz, znana widzom „M jak miłość” jako Agnes, serialowa córka Artura. Na ramówce można było także spotkać Maurycego Popiela, czyli Olka Chodakowskiego, oraz Hannę Turnau, która gra Sylwię Kostecką.

Kto pojawił się na ramówce TVP? Zobaczcie zdjęcia

Choć nie wszystkie gwiazdy „M jak miłość” pojawiły się na jesiennej ramówce TVP, wydarzenie było okazją do zobaczenia aktorów, których już wkrótce widzowie ponownie będą oglądać na ekranie. Nieobecność części obsady nie oznacza przy tym automatycznie, że ich serialowe wątki znikną lub zostaną zakończone. Pierwsze nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach są już dostępne w TVP VOD, a emisja premierowego 1937 odcinka w TVP2 została zaplanowana na 7 września.

A jak gwiazdy serialu prezentowały się podczas ramówki? Zobaczcie wszystkie zdjęcia w naszej galerii!

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