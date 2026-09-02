Zdrada, odcinek 2: Śmierć Ludwika pogrąży Huberta?! Patryk dostanie szansę, by w końcu dopaść biznesmena

"Zdrada" odcinek 2, czwartek, 10.09.2026, o godz. 21.40 w Polsacie

W 2 odcinku "Zdrada" Patryk otrzyma nadzór nad śledztwem dotyczącym tajemniczej śmierci Ludwika. Dla ambitnego prokuratora będzie to moment przełomowy. Od dawna będzie próbował dobrać się do interesów Huberta, ale przeciągające się dochodzenie nie przyniesie efektów, na jakie liczył. Teraz wszystko może się zmienić.

Okoliczności śmierci Ludwika zaczną budzić coraz większe podejrzenia. Patryk będzie brał pod uwagę, że wydarzenie może mieć bezpośredni związek z działalnością Czarcińskiego. Jeśli uda mu się znaleźć odpowiednie dowody, wreszcie może doprowadzić do postawienia biznesmenowi zarzutów.

Bartek w 2 odcinku "Zdrada" przyzna się Hubertowi do spotkania z Ludwikiem

Bartek Czarciński (Dobromir Dymecki) w 2 odcinku "Zdrada" wyzna ojcu coś, co może postawić całą rodzinę w bardzo trudnej sytuacji. Przyzna, że w wieczór śmierci wuja znajdował się nad Wisłą. Co więcej, będzie wtedy rozmawiał z Ludwikiem.

Dla Huberta będzie to prawdziwy alarm. Biznesmen natychmiast zrozumie, że jeśli policja pozna prawdę, jego syn może znaleźć się w kręgu podejrzanych. Zamiast pozwolić śledczym spokojnie wyjaśnić sprawę, Czarciński zacznie układać własny plan.

W 2 odcinku serialu "Zdrada" Hubert zwróci się po pomoc do swojego najbardziej zaufanego współpracownika. Razem zaczną kombinować, jak uchronić Bartka przed zainteresowaniem policji. Każdy ich kolejny ruch może jednak tylko zwiększać podejrzenia Patryka.

Śmierć Ludwika może więc okazać się początkiem końca bezkarności Huberta. Tym bardziej że prokurator będzie wyjątkowo zdeterminowany, aby wykorzystać swoją szansę i wreszcie znaleźć dowody przeciwko wpływowemu biznesmenowi.

Julia i Paweł w 2 odcinku "Zdrada" nadal będą spotykać się w tajemnicy

W 2 odcinku serialu "Zdrada" równie niebezpiecznie zacznie robić się między Julią Wysocką (Anna Karczmarczyk) i Pawłem Kamińskim (Paweł Małaszyński). Po pierwszym spotkaniu nie będą potrafili o sobie zapomnieć i ponownie zobaczą się w tajemnicy. Julia zacznie mieć jednak poważne wątpliwości. W końcu wyzna Pawłowi, że jej mąż jest prokuratorem prowadzącym śledztwo przeciwko człowiekowi, dla którego on pracuje. Oboje zrozumieją, że ich rodzące się uczucie może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż zwykły małżeński romans...

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