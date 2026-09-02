Zdrada, odcinek 1: Paweł zdradzi żonę z Julią! Między nimi od razu pojawi się ogromne napięcie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Zdrada" odcinek 1, czwartek, 03.09.2026, o godz. 21.40 w Polsacie

W 1 odcinku "Zdrada" wszystko zacznie się od wystawy zdjęć Julii. Wysocka będzie dziennikarką i fotografką, która prywatnie stworzy rodzinę z prokuratorem Patrykiem Wysockim (Dawid Ogrodnik). Wydawać by się mogło, że jej życie jest już poukładane, ale jedno przypadkowe spotkanie wywróci je do góry nogami...

Na wystawie Julia pozna Pawła, tajemniczego adwokata, który od razu przyciągnie jej uwagę. Oboje właściwie nie będą się znali, a mimo to między nimi pojawi się chemia, której trudno będzie nie zauważyć. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby atmosfera zrobiła się wyjątkowo gorąca. Julia i Paweł szybko zorientują się, że nie jest to zwykła sympatia między dwojgiem przypadkowo poznanych ludzi. Przyciąganie będzie coraz silniejsze, choć oboje doskonale będą wiedzieli, jak wiele mogą stracić.

"Zdrada", odcinek 1: Paweł będzie miał żonę, a Julia męża. Zakazane uczucie okaże się silniejsze?

Paweł w 1 odcinku serialu "Zdrada" wcale nie będzie wolnym mężczyzną. Adwokat będzie mężem Elizy, z którą wychowuje dzieci. Julia także nie będzie singielką. Jej mężem będzie prokurator Patryk. Rodzinne zobowiązania powinny więc skutecznie ostudzić emocje po ich pierwszym spotkaniu, ale wszystko będzie wskazywało na to, że stanie się dokładnie odwrotnie.

Julia i Paweł zaczną coraz mocniej o sobie myśleć, a przypadkowa znajomość będzie przeradzała się w niebezpieczną fascynację. Już od samego początku stanie się jasne, że jeśli przekroczą granicę, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie chodzi przecież wyłącznie o zdradę i rozpad dwóch małżeństw.

Spotkanie Julii i Pawła w 1 odcinku "Zdrada" uruchomi lawinę. Hubert odkryje zdradę we własnej rodzinie

W 1 odcinku "Zdrada" zakazane uczucie Julii i Pawła nie będzie jedynym problemem, który zacznie narastać. Równie niebezpiecznie zrobi się w rodzinie Czarcińskich. Hubert (Piotr Polk) odkryje, że ktoś oszukał go na ogromne pieniądze. Jego podejrzenia od razu padną na Ludwika Karolczaka (Wojciech Machnicki). Między mężczyznami dojdzie do ostrej kłótni, której świadkiem będzie syn Huberta, Bartek Czarciński (Dobromir Dymecki). Widok rozwścieczonego ojca zrobi na nim ogromne wrażenie. Bartek nigdy wcześniej nie będzie widział Huberta w takim stanie i szybko zorientuje się, że tym razem nie chodzi o zwykły rodzinny konflikt.

Pierwsze spotkanie Julii i Pawła będzie więc początkiem historii, której żadne z nich nie będzie potrafiło już zatrzymać. Ich niewinna z pozoru fascynacja szybko może zamienić się w zakazany romans, a kiedy uczucia zaczną mieszać się z interesami Czarcińskich i śledztwem prowadzonym przeciwko Hubertowi, stawką przestanie być wyłącznie przyszłość dwóch małżeństw.

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