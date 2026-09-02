Zdrada. Obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym serialu Polsatu? Oni uwikłają się w zakazany romans - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Zdrada" w Polsacie: OBSADA. Kiedy premiera nowego serialu?

"Zdrada" zadebiutuje w Polsacie w czwartek, 3 września 2026 roku o godz. 21.40. Thriller kryminalno obyczajowy będzie liczył 12 odcinków, a w jego obsadzie znajdzie się naprawdę imponująca grupa aktorów. Oprócz Anny Karczmarczyk i Pawła Małaszyńskiego wystąpią między innymi Dawid Ogrodnik, Marieta Żukowska, Piotr Polk, Grażyna Szapołowska, Mikołaj Krawczyk, Olga Sarzyńska, Dobromir Dymecki, Przemysław Bluszcz, Bartłomiej Firlet, Juliusz Chrząstowski i Wojciech Machnicki.

Wszystko zacznie się niewinnie. Podczas wernisażu swoich prac Julia pozna Pawła. Wystarczy jedno spotkanie, aby między dwojgiem obcych sobie ludzi pojawiło się coś, czego żadne z nich nie będzie potrafiło zignorować. Szybko okaże się jednak, że ich namiętność będzie miała ogromną cenę. Oboje zaczną ryzykować spokojne życie swoich rodzin, a romans stanie się zaledwie początkiem znacznie bardziej niebezpiecznej historii.

Paweł Małaszyński jako Paweł. Romans z Julią zniszczy dwie rodziny?

Paweł będzie adwokatem, mężem Elizy (Marieta Żukowska) i ojcem dwójki dzieci. Na pierwszy rzut oka sprawi wrażenie wrażliwego i empatycznego człowieka, któremu niczego nie brakuje. Za jego uporządkowanym życiem będą jednak kryły się niebezpieczne zależności. Paweł będzie uwikłany w interesy z bezwzględnym biznesmenem Hubertem Czarcińskim (Piotr Polk), czyli własnym teściem. Przypadkowe spotkanie z Julią jeszcze bardziej skomplikuje jego sytuację.

Julia będzie z kolei fotografką, żoną ambitnego prokuratora Patryka (Dawid Ogrodnik) i matką. Kobieta będzie zmagała się z fobią społeczną, ale mimo własnych problemów stworzy z pozoru stabilne i poukładane życie. Wszystko zmieni Paweł. Julia podda się nowemu uczuciu i będzie gotowa zaryzykować dla niego praktycznie wszystko. Romans nie pozostanie długo sekretem, a jego konsekwencje uderzą nie tylko w kochanków, ale przede wszystkim w ich najbliższych.

To właśnie relacja Julii i Pawła będzie napędzała wydarzenia w "Zdradzie". Nie będzie to jednak klasyczna historia o dwojgu ludzi, którzy zakochują się w niewłaściwym momencie. Im dalej zabrną, tym więcej sekretów zacznie wychodzić na jaw.

Kto jest kim w serialu "Zdrada"? Patryk, Eliza i Hubert nie odpuszczą

Patryk będzie mężem Julii i ambitnym prokuratorem. Gdy odkryje, że żona go zdradza, jego dotychczasowe życie zacznie rozsypywać się na kawałki. Patryk nie ograniczy się jednak do rozpaczy po stracie ukochanej. Będzie szukał odpowiedzi i próbował zrozumieć, dlaczego Julia wybrała innego mężczyznę.

Po drugiej stronie znajdzie się Eliza, żona Pawła. Silna bizneswoman i oddana matka będzie boleśnie przeżywała zdradę męża, ale nie zamierza łatwo oddawać swojej rodziny. Upokorzenie może sprawić, że Eliza będzie gotowa walczyć o swoje małżeństwo nawet wtedy, gdy będzie ją to kosztowało bardzo dużo.

Jedną z najbardziej tajemniczych postaci okaże się natomiast Hubert Czarciński, ojciec Elizy. To chłodny, wyrachowany biznesmen, dla którego rodzina będzie miała ogromne znaczenie, choć jego metody mogą budzić przerażenie. Hubert będzie gotowy posunąć się bardzo daleko, aby chronić bliskich i własne interesy. Co więcej, to właśnie jego sekrety mogą stać się jednym z kluczy do całej historii.