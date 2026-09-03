Barwy szczęścia. Paszkowska przejrzy prawdziwe zamiary Karoliny wobec Bruna w nowym sezonie! Tak rozpracuje intrygantkę - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-03 11:28

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina (Marta Dąbrowska) umówi się z Paszkowską (Olga Bończyk) za plecami Bruna (Lesław Żurek). Oczywiście, wybór świeżo upieczonej pani Stańskiej nie będzie przypadkowy, gdyż doskonale będzie ona pamiętać, jak prawniczka walczyła już z jej mężem w imieniu Bożeny (Marieta Żukowska) i będzie liczyła na to samo w swojej sprawie. W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Karolina także poprosi Sylwię o pomoc, a ta w mig ją przejrzy i zrozumie, co tak naprawdę chce ugrać na małżeństwie ze Stańskim! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Karolina nie będzie chciała podpisać intercyzy, zaproponowanej przez męża w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina wciąż nie będzie miała zamiaru podpisywać intercyzy, jaką zaproponuje jej Bruno przed rejestracją ich małżeństwa w urzędzie. Tym bardziej, że przez nią nie będzie miała dostępu do majątku Stanśkiego, na którym tak naprawdę wyłącznie będzie jej zależeć. I gdy nie uda jej się przekonać męża, aby jej nie podpisywali, to postanowi zadziałać inaczej.

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Stańska umówi się na spotkanie z Paszkowską w "Feel Good" za plecami męża. Oczywiście, wybór Karoliny nie będzie przypadkowy, bo doskonale będzie ona pamiętała, jak prawniczka walczyła przeciwko Brunowi w imieniu Bożeny i będzie liczyła, że w jej przypadku zachowa się tak samo, bo także postanowi wystąpić przeciwko niemu!

Stańska poprosi Paszkowską o pomoc w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sylwia mocno się zdziwi, gdy Karolina poprosi o pomoc właśnie ją i to jeszcze w sprawie Bruna. Tym bardziej, że doskonale będzie pamiętała, jak wcześniej trwała u jego boku, gdy ona reprezentowała Bożenę.

- Mogę zapytać, dlaczego zwróciła się pani właśnie do mnie? - zainteresuje się prawniczka.

- Widziałam, jak pani walczyła w imieniu Bożeny, kiedy rozwodziła się z Brunem… - przyzna Karolina.

- Nie walczę, tylko reprezentuję moich klientów - poprawi ją Paszkowska.

- Ale skutecznie - zauważy Stańska.

Oczywiście, w tym momencie w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Paszkowska nie będzie mogła się nie zgodzić. Zwłaszcza, że naprawdę będzie mieć niezłą skuteczność. Do tego stopnia, że i dla Karoliny będzie mieć dobre wieści, bo i dla niej coś znajdzie w intercyzie, zaproponowanej jej przez Bruna!

- Owszem. I dla pani też mam dobrą wiadomość! Projekt tej intercyzy daje pani pewne możliwości… Daje pani pełnię praw do wspólnego majątku - poza tym wypracowanym bezpośrednio przez przedsiębiorstwo hotelowe. Pan Stański nie ukrywa, że tylko na nim mu zależy… - powie jej Sylwia.

- Powinno mu zależeć na mnie... Tak przynajmniej przysięgał podczas ślubu! - uzna Karolina.

Sylwia domyśli się, że Karolinie chodzi wyłącznie o majątek Bruna w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Jednak w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach przebiegła Karolina, Sylwii nie oszuka. Wszystko przez to, że prawniczka szybko się domyśli, na czym tak naprawdę zależy jej podstępnej klientce. I oczywiście wcale się nie pomyli!

- Pytanie, na czym pani zależy? Na mężu, rodzinie… czy na pieniądzach? - spyta ją Paszkowska z naciskiem na to ostatnie.

Szczególnie, że w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Stańskiej faktycznie będzie chodzić wyłącznie o majątek męża. Do tego stopnia, że nawet już nie zdoła tego ukryć. Dlatego tak agresywnie zareaguje, gdy Bruno zaproponuje jej podpisanie intercyzy, która by ją od tego odcięła.

Barwy szczęścia. Paszkowska przejrzy prawdziwe zamiary Karoliny wobec Bruna w nowym sezonie! Tak rozpracuje intrygantkę - ZDJĘCIA
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Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno usłyszy groźby Karoliny! Ewa pożałuje ślubu?

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