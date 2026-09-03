Barwy szczęścia. Paszkowska przejrzy prawdziwe zamiary Karoliny wobec Bruna w nowym sezonie! Tak rozpracuje intrygantkę - ZDJĘCIA

Karolina nie będzie chciała podpisać intercyzy, zaproponowanej przez męża w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina wciąż nie będzie miała zamiaru podpisywać intercyzy, jaką zaproponuje jej Bruno przed rejestracją ich małżeństwa w urzędzie. Tym bardziej, że przez nią nie będzie miała dostępu do majątku Stanśkiego, na którym tak naprawdę wyłącznie będzie jej zależeć. I gdy nie uda jej się przekonać męża, aby jej nie podpisywali, to postanowi zadziałać inaczej.

W 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Stańska umówi się na spotkanie z Paszkowską w "Feel Good" za plecami męża. Oczywiście, wybór Karoliny nie będzie przypadkowy, bo doskonale będzie ona pamiętała, jak prawniczka walczyła przeciwko Brunowi w imieniu Bożeny i będzie liczyła, że w jej przypadku zachowa się tak samo, bo także postanowi wystąpić przeciwko niemu!

Stańska poprosi Paszkowską o pomoc w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Sylwia mocno się zdziwi, gdy Karolina poprosi o pomoc właśnie ją i to jeszcze w sprawie Bruna. Tym bardziej, że doskonale będzie pamiętała, jak wcześniej trwała u jego boku, gdy ona reprezentowała Bożenę.

- Mogę zapytać, dlaczego zwróciła się pani właśnie do mnie? - zainteresuje się prawniczka.

- Widziałam, jak pani walczyła w imieniu Bożeny, kiedy rozwodziła się z Brunem… - przyzna Karolina.

- Nie walczę, tylko reprezentuję moich klientów - poprawi ją Paszkowska.

- Ale skutecznie - zauważy Stańska.

Oczywiście, w tym momencie w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Paszkowska nie będzie mogła się nie zgodzić. Zwłaszcza, że naprawdę będzie mieć niezłą skuteczność. Do tego stopnia, że i dla Karoliny będzie mieć dobre wieści, bo i dla niej coś znajdzie w intercyzie, zaproponowanej jej przez Bruna!

- Owszem. I dla pani też mam dobrą wiadomość! Projekt tej intercyzy daje pani pewne możliwości… Daje pani pełnię praw do wspólnego majątku - poza tym wypracowanym bezpośrednio przez przedsiębiorstwo hotelowe. Pan Stański nie ukrywa, że tylko na nim mu zależy… - powie jej Sylwia.

- Powinno mu zależeć na mnie... Tak przynajmniej przysięgał podczas ślubu! - uzna Karolina.

Sylwia domyśli się, że Karolinie chodzi wyłącznie o majątek Bruna w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Jednak w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach przebiegła Karolina, Sylwii nie oszuka. Wszystko przez to, że prawniczka szybko się domyśli, na czym tak naprawdę zależy jej podstępnej klientce. I oczywiście wcale się nie pomyli!

- Pytanie, na czym pani zależy? Na mężu, rodzinie… czy na pieniądzach? - spyta ją Paszkowska z naciskiem na to ostatnie.

Szczególnie, że w 3394 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Stańskiej faktycznie będzie chodzić wyłącznie o majątek męża. Do tego stopnia, że nawet już nie zdoła tego ukryć. Dlatego tak agresywnie zareaguje, gdy Bruno zaproponuje jej podpisanie intercyzy, która by ją od tego odcięła.

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