Barwy szczęścia. Agata w nowym sezonie wyjedzie na lata?! Jej decyzja może zniszczyć związek z Ignacym

Agata w nowym sezonie "Barw szczęścia" dostanie życiową szansę. W grę wejdą aż trzy lata w Tajlandii

W 3405 odcinku "Barw szczęścia" Agata zupełnie niespodziewanie dostanie propozycję, która wywróci jej dotychczasowe plany do góry nogami. W firmie pojawi się możliwość przejęcia przez nią nowego projektu. Zawodowo może się to okazać ogromnym krokiem naprzód i szansą, obok której trudno przejść obojętnie. Problem w tym, że nowa praca nie będzie wiązała się tylko z większą odpowiedzialnością czy większą liczbą obowiązków. Agata musiałaby przenieść całe swoje życie na drugi koniec świata.

Chodzi aż o Tajlandię i trzyletni pobyt za granicą. To nie będzie więc zwykła delegacja, podczas której Pyrka zniknie na kilka tygodni, a później wróci do Warszawy. Przyjęcie propozycji oznaczałoby właściwie rozpoczęcie zupełnie nowego życia poza Polską. Agata musiałaby zostawić rodzinę, dom, przyjaciół, a przede wszystkim Ignacego... Właśnie dlatego w 3405 odcinku "Barw szczęścia" początkowa ekscytacja zawodową możliwością szybko ustąpi miejsca znacznie trudniejszym emocjom. Agata zda sobie sprawę, że nie podejmuje decyzji wyłącznie za siebie. Jej wybór bezpośrednio wpłynie także na związek z Ignacym, a przecież Pyrka i jej ukochany dopiero co zaczęli układać wspólne życie na poważnie.

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W 3405 odcinku "Barw szczęścia" rozmowa Agaty z Ignacym nie potoczy się spokojnie. Perspektywa trzyletniej rozłąki błyskawicznie stanie się zarzewiem poważnego konfliktu. Ignacy nie potraktuje propozycji jak kolejnego zawodowego wyzwania swojej ukochanej. Dla niego sprawa okaże się znacznie bardziej osobista. Trzy lata to przecież ogrom czasu, szczególnie dla pary, która właśnie planuje wspólną przyszłość.

Agata z kolei nie będzie chciała od razu skreślać możliwości, na którą być może długo pracowała. Pyrka znajdzie się więc pomiędzy miłością a karierą. Z jednej strony Ignacy i życie, które właśnie zaczęła z nim budować. Z drugiej projekt w Tajlandii, mogący otworzyć przed nią zupełnie nowe zawodowe perspektywy. I żadna z tych decyzji nie będzie łatwa.

Problem polega również na tym, że Agata i Ignacy już wcześniej przekonali się, jak mocno potrafią poróżnić ich ważne życiowe decyzje. Ich relacja przechodziła kryzysy, dochodziło między nimi do ostrych spięć, a nawet rozstania. Dopiero później udało im się do siebie wrócić. W nowym sezonie "Barw szczęścia" historia może więc zatoczyć koło. Tym razem powodem nie będą pieniądze czy nieporozumienie, lecz tysiące kilometrów dzielące Polskę od Tajlandii.

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W 3405 odcinku "Barw szczęścia" sprawę dodatkowo skomplikuje sytuacja w rodzinnym domu Agaty. Wilk Adam Szczyszczaj) nie zrezygnuje ze swojego planu pozbycia się Pyrków z nieruchomości. Ponownie zacznie naciskać na Lucynę (Grażyna Zielińska), aby posunęła się jeszcze dalej i doprowadziła do kolejnego pożaru. Wszystko ma sprawić, by rodzina w końcu miała dość ciągłych problemów i zdecydowała się sprzedać dom...

Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem?