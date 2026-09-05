M jak miłość. Piękna Iga wkroczy w życie Karskiego! Tak zacznie się ich znajomość - ZDJĘCIA

Kim będzie Iga w "M jak miłość"? Maryla Morydz dołączy do obsady serialu w nowym sezonie!

Maryla Morydz jako Iga pojawi się w "M jak miłość" w 1942 odcinku następnego sezonu i chwilo wypełni pustkę w życiu Jakuba po rozstaniu z Martyną Wysocką.

Przypomnijmy, że przed finałem minionego sezonu "M jak miłość" ich przyjaźń zawisła na włosku. Martyna zrozumiała, że jest zakochana w Kubie, a kiedy zdała sobie sprawę ze swoich uczuć, uświadomiła sobie, że on wciąż widzi w niej tylko przyjaciółkę, uznała, że muszą od siebie odpocząć, że najlepiej będzie jak przez jakiś czas nie będą się spotykać. Co zrobił Jakub? Pozwolił Martynie odejść! Nawet nie zapytał, czego ona chce, czy liczy na coś więcej...

W 1942 odcinku "M jak miłość" od ostatniej rozmowy Martyny i Jakuba miną już prawie dwa miesiące. Właśnie wtedy Karski pozna Igę, z którą umówi się na randkę. Śliczna blondynka w niczym nie będzie przypominała ani Martyny, ani byłej żony detektywa, Kasi. Pierwsza randka Kuby z Igą upłynie w przyjemnej atmosferze. Pójdą razem do nastrojowej knajpki, a potem na spacer. Ale mimo wszystko Karski nie zapomni o Martynie. Będzie mu coraz bardziej brakowało przyjaciółki.

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Samotna Martyna wyzna Jakubowi miłość po randce z Igą w 1942 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie w 1942 odcinku "M jak miłość" Martyna, której także będzie doskwierała samotność, która w leśniczówce w Kampinosie będzie się czuła, jakby była na świecie zupełnie sama, bez nikogo bliskiego, postanowi szczerze porozmawiać w Jakubem. Decyzja Martyny będzie wiązała się z tym, że wreszcie powie Karskiemu, że jest w nim zakochana, że nawet nie wie, kiedy przyjaźń zamieniła się w miłość.

Kogo wybierze Jakub w 1942 odcinku "M jak miłość"? Martynę czy Igę?

Jak Jakub zareaguje na miłosne wyznanie Martyny w 1942 odcinku "M jak miłość"? Przemilczy fakt, że poznał inną kobietę, że dopiero co był na randce z Igą i zaprosi przyjaciółkę na ich pierwszą randkę... Nie obędzie się jednak bez wątpliwości, czy powinni być dla siebie kimś więcej niż przyjaciółmi.

Czy Iga, którą Jakub pozna w 1942 odcinku "M jak miłość" zniknie równie szybko, jak się pojawi? To się wyjaśni dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w październiku. Wtedy też okaże się, z którą z kobiet będzie Karski - z Martyną czy z Igą.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.