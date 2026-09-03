Na sygnale. Lisicki w nowym sezonie zostanie zaatakowany przez pacjenta! Dramatyczne sceny w szpitalu - ZDJĘCIA

Pacjent w nowym sezonie "Na sygnale" brutalnie zaatakuje Lisickiego!
W 915 odcinku "Na sygnale" doktor Dobromir Lisicki wyruszy wraz z zespołem do kolejnego wezwania, ale tym razem sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Ratownicy trafią na zakrwawionego mężczyznę, który przedstawi im przerażającą historię. Pacjent będzie twierdził, że został brutalnie pobity, a jego żonę i córkę porwano. Wszystko będzie wskazywało na to, że za chwilę rozpocznie się kolejna dramatyczna walka o zdrowie chorego.
Nikt nie przewidzi jednak tego, że zagrożenie znajdzie się znacznie bliżej, niż początkowo się wydawało. W 915 odcinku "Na sygnale" Lisicki zostanie na moment sam z pacjentem i właśnie wtedy dojdzie do brutalnego ataku. Mężczyzna w trakcie napadu rzuci się na lekarza, a Dobromir sam stanie się poszkodowanym. Wszystko wydarzy się nagle, więc Lisicki praktycznie nie dostanie czasu na reakcję. Nowy sezon zacznie się zatem od scen, w których jeden z ratowników, zamiast nieść pomoc, sam będzie jej pilnie potrzebował.
Na sygnale, odcinek 915: Lisicki pojedzie do ofiary napadu. Pacjent opowie przerażającą historię
W 915 odcinku "Na sygnale" Dobromir nie będzie miał powodów, by od razu podejrzewać, że sam może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Przecież człowiek przed nim będzie ranny, zakrwawiony i wyraźnie będzie potrzebował pomocy medycznej. Lisicki zrobi więc dokładnie to, czego wymaga od niego zawód i spróbuje zająć się pacjentem. Napięcie zacznie jednak gwałtownie rosnąć, kiedy lekarz zostanie z mężczyzną sam na sam.
"Na sygnale" odcinek 915 po wakacjach - poniedziałek, 7.09.2026, o godz. 21.50 w TVP2
915 odcinek "Na sygnale" otworzy 14. sezon serialu po wakacyjnej przerwie. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godz. 21.50 w TVP2. Twórcy nie zamierzają przy tym oszczędzać widzów. Już na samym początku Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, choć początkowo nic nie będzie wskazywało na to, że to właśnie lekarz za chwilę stanie się ofiarą...