Barwy szczęścia, odcinek 3352: Agata i Ignacy nie wyprowadzą się z domu Pyrków. Nic nie będzie jej pasować - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3352 - poniedziałek, 6.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3352 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Ignacy zaczną oglądać kolejne mieszkania pod okiem Małgorzaty. Tym bardziej, że lada moment będą mieli wyprowadzić się z rodzinnego domu Pyrków i zacząć nowe życie na swoim.

Zwłaszcza, że właśnie z tego względu nie zgodzili się pomóc finansowo Hubertowi (Marek Molak), bo jego siostra nie chciała z powrotem odkupić swoich udziałów i w ten sposób spłacić Iwony, która także postanowiła się ich pozbyć. I w efekcie sprzedała je Lucynce, która wskoczyła na jej miejsce.

Tyle tylko, że w 3352 odcinku "Barw szczęścia" żadne z oferowanych przez Zwoleńska mieszkań nie spodoba się Pyrce. Mimo iż obejrzą ich z Kieliszewskim całkiem sporo, to jednak żadne nie przemówi do niej na tyle, aby mogła porzucić swój rodzinny dom i się do niego przeprowadzić. A to z kolei mocno zirytuje Ignacego...

Ignacy odkryje, że Agata nie chce się wyprowadzać z domu Pyrków w 3352 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3352 odcinku "Barw szczęścia" to wciąż dalej jemu bardziej będzie zależało na opuszczeniu rodzinnego domu Pyrków i rozpoczęciu nowego życia na swoim. A nie Agacie, której niezmiernie trudno będzie rozstać się z rodzinnym gniazdkiem.

A zwłaszcza po wprowadzeniu się Lucynki, dzięki której w 3352 odcinku "Barw szczęścia" Agata znów poczuje się rodzinne ciepło, bo seniorka będzie dla nich niczym matka i babcia, których już niestety wspólnie z Hubertem nie będą mieć. I stąd u ich dwójki pojawi się tak dawno nieobecne, ale jakże miłe odczucie.

Gdzie ostatecznie zamieszkają Agata i Ignacy w 3352 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3352 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy domyśli się, że właśnie to jest powodem opieszałości Agaty, która będzie odrzucała każdą ofertę Małgorzaty. Kieliszewski domyśli się, że Pyrka po prostu nie chce wyprowadzić się z rodzinnego domu. Mimo iż wcześniej sama się na to zgodzi i będzie przy tym trwać.

Jednak w 3352 odcinku "Barw szczęścia" to wciąż bardziej niż jej będzie marzenie Ignacego, bo jej będzie dobrze w rodzinnym domu u boku brata, nowej bratowej Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), jej syna Emila (Artem Malaszczuk) i właśnie Lucynki.

Czy zatem zakochani jednak zrezygnują z wyprowadzki i zostaną w rodzinnym domu Pyrków? Czy Ignacy w końcu się złamie? A może jednak jakoś uda mu się przekonać ukochaną do wyfrunięcia z gniazda? Czy ucierpi na tym ich związek? Przekonamy się już niebawem!

