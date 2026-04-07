Barwy szczęścia, odcinek 3353: Lucyna pokaże, jaką jest zołzą! Przez nią Agata nie opuści domu Pyrków - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3353 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Agata i Ignacy w 3353 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie wyprowadzą się z domu Huberta i Lucynki, chociaż po tym, jak Zwierzchowska kupiła część udziałów Iwony mieli jak najszybciej poszukać własnego mieszkania. Tyle tylko, że ciepła, urocza i kochana emerytka wprowadziła w domu Pyrków tak rodzinną atmosferę, jakby znów mieli ukochaną babcię albo mamę. Nic dziwnego, że Agata zaczęła szukać byle jakich wymówek, żeby zostać przy Zacisznej.

Ignacy zrzuci na Lucynę winę za to, że Agata nie chce wyprowadzki w 3353 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy poskarży się Lucynce na Agatę, seniorka uświadomi mu, że nie jest łatwo opuścić dom, w którym spędziło się tyle pięknych lat, w którym się wychowało.

Barwy szczęścia. Agata i Ignacy nie opuszczą domu Pyrków! Nic nie będzie jej pasować

- A ja ci mówię, że dom rodzinny to silna kotwica... - zauważy Zwierzchowska. - A wie pani,że to trochę pani wina? - A co ja złego zrobiłam? - z twarzy Lucynki zniknie uśmiech. - No właśnie, wprowadziła pani tak ciepłą atmosferę, że się nie chce stąd wyprowadzać! - zarzuci jej Ignacy. - Bo przyjęliście mnie jak swoją... Ja bardzo potrzebowałam takiego rodzinnego ciepła - samotna Lucyna w domu Pyrków także znalazła rodzinę, której tak jej brakowało. - Właśnie dlatego Agata nie może się zdecydować... - To może być zołzą? Bo mogę! - A ciężko mi sobie to wyobrazić - stwierdzi Ignacy.

Lucyna zmieni się nie do poznania w 3353 odcinku "Barw szczęścia"!

W jednej chwili w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zmieni się nie do poznania! Z twarzy emerytki zniknie życzliwy uśmiech, a w oczach pojawi się wściekłość. Rzuci Ignacemu lodowate spojrzenie i zacznie na niego krzyczeć.

- Jasny gwint! Dlaczego ty po domu w butach?! Pytam cię, co to za chodzenie w butach po domu?! Niech wejdzie tak pięć osób, co mieszka, błota nasienie, łazi, gdzie chce i sprzątaj to! Kto?! - wrzask Lucyny sparaliżuje Ignacego. - No co, nieźle? - zapyta ukochanego Ignacy i od razu zacznie się śmiać. - Super... - odpowie Ignacy, z trudem dochodząc do siebie.

20