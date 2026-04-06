Barwy szczęścia, odcinek 3362: Justin oczarowany Reginą na pokazie w hotelu! Dla niej zostawi Olę?

"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3362 odcinku „Barw szczęścia” Karolina (Marta Dąbrowska) zorganizuje w hotelu wyjątkowy pokaz sukni ślubnych na zlecenie Bolesławskiego. Wydarzenie ma być kolejnym krokiem w rozwijaniu biznesu, ale dla Justina szybko przestanie chodzić o interesy. Kolejne spotkanie z Reginą może być wręcz przełomowe.

Justin oczarowany Reginą w 3362 odcinku "Barw szczęścia"

Gdy na wybiegu pojawi się Regina, Skotnicki kompletnie straci rezon. Jej widok wprawi go w zakłopotanie i przypomni wszystko to, co kiedyś do niej czuł… a może nadal czuje? Przypomnijmy, że Justin był w Reginie zakochany po uszy. Dla niej znosił nawet trudne sytuacje z Frankiem (Mateusz Banasiuk), który długo nie potrafił pogodzić się z ich związkiem i próbował odzyskać ukochaną. Działania strażaka były ostre i nietaktowne, ale przy tym całkiem skuteczne. Związek Justina z Reginą nie przetrwał, ale może to jednak nie koniec tej historii? Teraz, gdy znów staną twarzą w twarz, wszystko może wrócić ze zdwojoną siłą.

Związek z Olą zacznie się chwiać

Tym bardziej że relacja Justina z Olą już zacznie przechodzić kryzys. Jego wyidealizowany obraz ukochanej runie, gdy odkryje jej codzienne przyzwyczajenia i zobaczy, że daleko jej do perfekcji. W 3362 odcinku „Barw szczęścia” spotkanie z Reginą tylko pogłębi jego rozterki. Justin zacznie się zastanawiać, czy naprawdę jest szczęśliwy i czy nie popełnił błędu, zamykając pewien rozdział.

Czy Justin zostawi Olę dla Reginy w "Barwach szczęścia"?

Czy Justin zdecyduje się wrócić do dawnej miłości? A może spróbuje ratować związek z Olą, mimo że jego uczucia znów kierują się w stronę Reginy? W 3362 odcinku „Barw szczęścia” wszystko może się zmieni, a jedno spojrzenie może kosztować naprawdę wiele!

9

Barwy szczęścia. Agata i Ignacy nie opuszczą domu Pyrków! Nic nie będzie jej pasować