Barwy szczęścia. Hubert zdemaskuje intrygantkę Lucynę w nowym sezonie? Wilk wkopie matkę

Zachowanie Lucyny wzbudzi podejrzliwość Huberta w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert stanie się jeszcze bardziej podejrzliwy wobec Lucyny. Zwłaszcza, gdy od czasu jej zamieszkania, w ich domu dojdzie do kolejnej już 3 awarii, których do tej pory nie było. A teraz nagle ich zaleje i dowody znikną, wybuchnie pożar, aż w końcu uszkodzi się piec. Wówczas Zwierzchowska zażąda od Pyrki, aby opłacił jej pobyt w hotelu Stańskich, bo u nich będzie dla niej za zimno.

Jednak seniorka wcale się nie ucieszy, gdy Mariuszowi (Rafał Cieszyński) uda się naprawić piec Pyrków i to jeszcze po kosztach. I choć nieźle oskubie Huberta w trakcie swojego pobytu w hotelu, to nie potrwa to wiecznie, a ona będzie musiała wrócić do ich domu. A jej wymowna reakcja da mocno do myślenia Pyrce w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wilk każe matce dalej działać na szkodę Pyrków w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, gdy w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach dojdzie do tego jeszcze namawianie Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) na zakup mieszkania od Wilka, a także próby skłócenia go z siostrą, czy Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) z Emilem (Artem Malaszczuk). I wówczas Hubert zacznie mieć już naprawdę poważne wątpliwości co do szczerości intencji Lucyny wobec jego najbliższych.

Zwłaszcza, że w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej seniorka nie przestanie knuć, bo tego wciąż będzie wymagał od niej syn. Maciej zacznie wywierać coraz mocniejszy nacisk na matkę, aby ta dalej działała na szkodę Pyrków, aby ci w końcu wynieśli się z rodzinnego domu i sprzedali mu go za bezcen. I to właśnie w momencie, gdy Hubert już zacznie coś podejrzewać.

Pyrka nie odpuści Zwierzchowskiej w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach i ją sprawdzi!

Zdradzamy, że w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert na tym nie poprzestanie. Pyrka nie da się zwieźć i postanowi w końcu prześwietlić Lucynę, aby utwierdzić się w swoich przypuszczeniach, co faktycznie się stanie. Tym bardziej, gdy Maciej zacznie ją nakłaniać do wywołania w domu kolejnego pożaru.

Wówczas w 3406 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Pyrka sprawdzi przeszłość Zwierzchowskiej, co poskutkuje już całkowitym brakiem zaufania do seniorki. Ale oczywiście Lucyna zrobi wszystko, aby je odzyskać, bo zda sobie sprawę, że w przeciwnym razie już nic nie wskóra. Dlatego niespodziewanie zacznie namawiać Agatę i Ignacego, aby jednak sprzedali mieszkanie od Wilka, do którego zakupu wcześniej ich namawiała. Czy tym zdoła znów uśpić czujność Huberta? Przekonamy się już niebawem!

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