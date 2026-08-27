Barwy szczęścia. Potężna awaria w domu Pyrków w nowym sezonie! Do tego tym razem posunie się Lucyna? - ZDJĘCIA

Lucyna doprowadzi do następnej awarii u Pyrków w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach?

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach u Pyrków wybuchnie kolejna awaria. Przypomnijmy, że dopiero co Hubert (Marek Molak) i Agata (Natalia Zambrzycka) musieli mierzyć się z zalaniem i trudnościami z odszkodowaniem, gdy Lucyna zniszczyła im dowody. A następnie doprowadziła jeszcze do wybuchu i pożaru w ich garażu, za co próbowała zrzucić winę na Emila (Artem Malaszczuk). Szczególnie, że doszło do tego przez fajerwerki, które wcześniej zakupiła. Ale oczywiście, w tej sytuacji nikt nie wziął jej pod uwagę.

Dlatego już w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej najpewniej po raz kolejny uderzy w Pyrków, aby pozbyć się ich z rodzinnego domu i dać swojemu synowi Wilkowi (Adam Szczyszczaj) odkupić go za bezcen. Zwłaszcza, gdy w ich domu dojdzie do kolejnej awarii, przez co trudno będzie uwierzyć, że mogłaby być ona dziełem przypadku.

Pyrkom padnie piec w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Zdradzamy, że w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach u Pyrków padnie piec, przez co w ich rodzinnym domu zrobi się straszliwie zimno. Do tego stopnia, ze będą musieli chodzić w grubych kurtkach, bo inaczej nie da się wytrzymać. Szczególnie Lucynie, która z uwagi na swój stan zdrowia zacznie skarżyć się na panujące tam warunki.

Tyle tylko, że w 3400 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwierzchowska wciąż będzie współwłaścicielką domu, przez co będzie zdania, że Hubert powinien jej to zrekompensować. Dlatego zażyczy sobie przenosin do luksusowego hotelu Stańskich, który Pyrka będzie musiał jej opłacić!

Plany Zwierzchowskiej legną w gruzach w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po wakacyjnej Lucyna nie będzie próżnować, aby nabić Hubertowi jak największy rachunek. Zwierzchowska zacznie korzystać z licznych udogodnień hotelu, aby Pyrka był przy tym jak najbardziej stratny, a co najważniejsze, żeby jak najszybciej zdecydował się sprzedać swój dom Wilkowi, skoro nie będzie go stać na jego utrzymanie.

Tyle tylko, że już w 3401 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jej plany pokrzyżuje Mariusz (Rafał Cieszyński), który przyjedzie do Warszawy i postanowi pomóc. Karpiuk naprawi Pyrkom piec, przez co w domu znów będzie ciepło, a Lucyna będzie mogła wrócić do domu, z czego oczywiście nie będzie zadowolona!

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