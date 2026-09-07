Barwy szczęścia. Lucyna będzie miała już dość szkodzenia Pyrkom w nowym sezonie! Wilk wymyśli matce kolejne przerażające zadanie

Lucyna wkopie się przed Hubertem w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna zobaczy się z synem, gdy awaria pieca u Pyrków zostanie już rozwiązana po kosztach przez Mariusza (Rafał Cieszyński). Tym bardziej, że teraz omal spada nie wpadnie, gdy Hubert dowie się, że po jej przenosinach do luksusowego hotelu do Stańskich, co z resztą sam będzie musiał opłacić, ona nie próżnowała i korzystała także z usług spa. Oczywiście wtedy Zwierzchowska posunie się do kłamstwa, ale Pyrka już jej nie uwierzy.

I wówczas w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwierzchowskiej zacznie się już sypać grunt pod nogami. Zwłaszcza, że teraz nie pójdzie jej już tak łatwo jak z pierwszym zalaniem i usunięciem dowodów, za co zrzuciła winę na Agatę (Natalia Zambrzycka), czy pożarem, o którego oskarżono Emila (Artem Malaszczuk), bo teraz Hubert zacznie się jej przeglądać!

Zwierzchowska zacznie bać się konsekwencji w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Do tego stopnia, że w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna zacznie mieć już serdecznie dość szkodzenia Pyrkom, o czym jak podaje swiatseriali.interia.pl da jasno do zrozumienia Maciejowi. Szczególnie, że zacznie się już obawiać konsekwencji swoich działań, gdy Hubert zacznie ją podejrzewać.

- Prawie zaliczyłam wpadkę... Posłuchaj, jak ta rodzina się zorientuje, że to ja jestem odpowiedzialna za wszystkie szkody, nigdy mi tego nie wybaczą - przyzna mu Lucyna.

W tym momencie w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Wilk otwarcie ją zapyta, czy naprawdę zależy jej na sympatii Pyrków. Jednak tym wcale nie zmieni postawy matki.

- Zależy czy nie, nie chcę, żeby mi coś ze złości zrobili - doda Zwierzchowska.

Wilk poleci matce spalić dom Pyrków w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W tej chwili w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Maciej przypomni matce, że wszystko idzie z godnie z planem i już niebawem jej katorga w domu Pyrków się skończy. Ale ona będzie miała zupełnie inny ogląd na tą sytuację.

- Zgodnie z planem? Przecież ten twój plan nie działa. Co ja mam jeszcze zepsuć w tym domu? - zdenerwuje się seniorka.

I wtedy w 3402 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Wilk posunie się już do ostateczności. Maciej da Lucynie wolną rękę do ostatecznego zniszczenia domu Pyrków, aby ta w końcu mogła się od nich uwolnić, a on kupić ich ziemię za bezcen. Ale czy Zwierzchowska faktycznie aż do tego się posunie? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

- Wszystko, co się da. Jeśli o mnie chodzi, możesz nawet spalić tę chałupę - Wilk postawi sprawę jasno.

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