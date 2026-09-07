Barwy szczęścia, odcinek 3392: Małżeństwo Karoliny i Bruna niezgodne z prawem! Nie będzie żoną Stańskiego, jeśli nie podpisze intercyzy - ZDJĘCIA

Tak Bruno załatwi Karolinę w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach

Nowy sezon "Barw szczęścia" zacznie się w 3392 odcinku w chwili, kiedy Karolina zacznie coraz bardziej naciskać na Bruna, żeby poszli do urzędu i załatwili transkrypcją ich amerykańskiego aktu małżeństwa z Las Vegas. Bo tylko dzięki temu dokumentowali zgodnie z polskim prawem będzie jego małżonką. Z pełnym dostępem do majątku i innych przywilejów małżonki.

W zwiastunie, który widzowie mogli obejrzeć po finale poprzedniego sezonu "Barw szczęścia", widać wyraźnie, że Stański nie ugnie się pod presją żony. Jeden sprytny ruch Bruna sprawi, że Karolina nie będzie w stanie dłużej nim rządzić. Tym razem to Stański pokaże ukochanej, gdzie jest jej miejsce w ich małżeństwie. Da Karolinie intercyzę do podpisu. Tym samym stanie się dla niej jasne, że Bruno jej nie ufa.Zobacz też: Barwy szczęścia. Nie będzie nowych odcinków na początku września! Na premierę nowego sezonu trzeba czekać - ZDJĘCIA

Kłótnia Karoliny i Bruno o intercyzę w 3392 odcinku "Barw szczęścia" nowego sezonu

Wybuch złości Karoliny w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach, o którym pisze portal światseriali.interia.pl będzie dowodem na to, na czym tak naprawdę zależy cwanej i przebiegłej recepcjonistce!

- Nasz związek to jakaś umowa? - zapyta z oburzeniem Karolina, która od razu odrzuci intercyzę!

Tłumaczenia Bruna w 3392 odcinku "Barw szczęścia", że sporządził intercyzę na długi przed ich spontanicznym ślubem w Las Vegas, by rozdzielić uczucia od interesów, tylko jeszcze bardziej rozwścieczą Karolinę.

- Kiedy miałeś zamiar mi o tym powiedzieć? Sądzisz, że cię ograbię? Ukradnę ci hotel? - Karolina nie będzie przebierała w słowach, lecz Bruno ze spokojem przypomni jej, że hotel i tak należy do niego i nawet intercyza tego nie zmieni. Bo nie będzie w niej mowy o wspólnocie majątkowej Stańskich.

Bruno w 3392 odcinku "Barw szczęścia" wygarnie Karolinie, co myśli o jej spisku przeciwko Justinowi

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" Bruno wypomni Karolinie, że bez jego wiedzy uknuła spisek przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), wrobiła go w zdradę z Reginą (Kamila Kamińska), sfałszowała nagrania z monitoringu hotelu, czym naraziła jego firmę na kompromitację w oczach inwestorów i gości. Bo teraz będzie się toczyło policyjne śledztwo w tej sprawie.

- Nie chciałam, żebyś mnie powstrzymał swoimi wątpliwościami i skrupułami. Nie dałeś mi wyboru. Za dobrze cię znam... To było działanie w naszym wspólnym interesie - zacznie się bronić Karolina, lecz Bruno nie da się przekonać. W grę będzie bowiem wchodziła przyszłość hotelu!

W 3392 odcinku "Barw szczęścia" Karolina przyzna, na czym tak naprawdę jej zależy

Nieoczekiwanie w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Karolina wyjawi Brunowi, że zależy jej tylko na tym, żeby pozbyć się Justina z hotelu, bo jej zdaniem będzie się tam za bardzo panoszył. Jednak Stański uzna Justina za nieszkodliwego przeciwnika i nie odpuści Karolinie w sprawie intercyzy.

Kiedy 3392 odcinek "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w TVP2?

Premiera 3392 odcinka "Barw szczęścia" nowego sezonu w poniedziałek, 7.09.2026, o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?

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