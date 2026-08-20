Barwy szczęścia. Nie będzie nowych odcinków na początku września! Na premierę nowego sezonu trzeba czekać - ZDJĘCIA

Kiedy „Barwy szczęścia” wracają po wakacjach 2026?

Na nowy sezon „Barw szczęścia” trzeba będzie poczekać do września. Nie będzie premierowych odcinków w pierwszych dniach miesiąca. Nowy, 20. sezon „Barw szczęścia” rozpocznie się dopiero w poniedziałek, 7 września 2026 roku.

To oznacza, że widzowie nie zobaczą nowych odcinków serialu ani we wtorek 1 września, ani w kolejnych dniach pierwszego tygodnia miesiąca. Powrót został zaplanowany na poniedziałek, dzięki czemu emisja nowego sezonu rozpocznie się od początku tygodnia. Co ważne, nie jest to już wyłącznie wcześniejsza, wstępnie zakładana data. Potwierdzenie startu „Barw szczęścia” 7 września 2026 roku pojawia się również w serwisie AKPA, który podaje także informacje dotyczące fabuły premierowego odcinka. Widzowie mogą więc już szykować się na powrót serialu.

Kiedy pierwszy odcinek „Barw szczęścia” po wakacjach? 3392 odcinek rozpocznie nowy sezon

Pierwszym premierowym odcinkiem po wakacyjnej przerwie będzie 3392 odcinek „Barw szczęścia”. To właśnie nim rozpocznie się 20. sezon popularnego serialu TVP2.

Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ostatni odcinek poprzedniego sezonu pozostawił kilka ważnych historii w zawieszeniu. Po wakacjach przyjdzie więc czas na dalszy ciąg wydarzeń, na które fani będą czekać przez całą przerwę. W premierowym 3392 odcinku „Barw szczęścia” kontynuowane będą między innymi wątki Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz). Para będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojego ekspresowego ślubu, który nie spotkał się z aprobatą najbliższych. Nie mniej emocji czeka Karolinę (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek). Po ślubie zawartym w Stanach Zjednoczonych małżonkowie będą musieli dopełnić formalności także w Polsce.

Nowy sezon „Barw szczęścia” od 7 września. Widzowie długo czekali na powrót

Tegoroczna przerwa wakacyjna będzie dla fanów „Barw szczęścia” oznaczała nieco dłuższe oczekiwanie niż przed rokiem. W 2025 roku serial wrócił na antenę już 1 września. Tym razem na premierę trzeba będzie poczekać do 7 września 2026 roku.

Nie oznacza to jednak, że przez całe wakacje widzowie pozostaną bez „Barw szczęścia”. Przerwa dotyczy emisji nowych, premierowych odcinków. Do czasu rozpoczęcia 20. sezonu TVP2 może przypominać wcześniejsze wydarzenia, dzięki czemu fani będą mogli odświeżyć sobie najważniejsze wątki.

Najważniejsze jest jednak to, że data powrotu „Barw szczęścia” jest już potwierdzona. W poniedziałek 7 września rozpocznie się kolejny rozdział historii mieszkańców serialowego osiedla, a 3392 odcinek będzie pierwszym premierowym epizodem po wakacyjnej przerwie.