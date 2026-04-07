Barwy szczęścia, odcinek 3358: Coraz gorzej z Krystyną. Choroba doprowadza ją na skraj załamania

W poprzednim odcinku (3357) romantyczny wyjazd Ewy i Romea przyniósł niespodziewane oświadczyny. Natomiast Małgorzata wspierała Natalię w opiece nad Leą i przy sprzedaży domu, jednocześnie dostrzegając poważny kryzys u Rawiczowej. Zaniepokojona sytuacją Zwoleńska szukała zrozumienia u Asi. Tymczasem Czesław relacjonował Basi niezwykle trudną wizytę u córki w placówce psychiatrycznej.

Barwy szczęścia. Agata i Ignacy nie opuszczą domu Pyrków!

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3358

Andrzejkowe wróżby skłaniają bohaterów do życiowych zmian: Jola zwiastuje Weronice upragniony sukces, z kolei zainspirowana przepowiednią Wanda postanawia poszukać nowej miłości. Tymczasem pogarszający się stan zdrowia doprowadza Krystynę na skraj załamania. W obliczu pogłębiającego się kryzysu Jaworski, wspierany przez Marka, dokłada wszelkich starań, by podnieść ukochaną na duchu. Równolegle Rawiczowa rozpoczyna poszukiwania nowego lokum i nieoczekiwanie zastępuje Małgorzatę podczas spotkania z klientem. Jej pełen profesjonalizm owocuje oficjalną propozycją stałej współpracy.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3358. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)