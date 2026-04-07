Barwy szczęścia, odcinek 3358: Coraz gorzej z Krystyną. Choroba doprowadza ją na skraj załamania

Joanna Dembek
2026-04-07 11:29

Przed nami kolejna porcja emocji w serialu "Barwy szczęścia”! Nowy 3358 odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w odcinku, którego emisja zaplanowana jest na 14 kwietnia w TVP2. Andrzejkowe wróżby namieszają w życiu bohaterów, ale to niepokój o Krystynę (Hanna Bieluszko) wysunie się na pierwszy plan. Jej stan pogarsza się, a wsparcie bliskich może nie wystarczyć.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku (3357) romantyczny wyjazd Ewy i Romea przyniósł niespodziewane oświadczyny. Natomiast Małgorzata wspierała Natalię w opiece nad Leą i przy sprzedaży domu, jednocześnie dostrzegając poważny kryzys u Rawiczowej. Zaniepokojona sytuacją Zwoleńska szukała zrozumienia u Asi. Tymczasem Czesław relacjonował Basi niezwykle trudną wizytę u córki w placówce psychiatrycznej.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3358

Andrzejkowe wróżby skłaniają bohaterów do życiowych zmian: Jola zwiastuje Weronice upragniony sukces, z kolei zainspirowana przepowiednią Wanda postanawia poszukać nowej miłości. Tymczasem pogarszający się stan zdrowia doprowadza Krystynę na skraj załamania. W obliczu pogłębiającego się kryzysu Jaworski, wspierany przez Marka, dokłada wszelkich starań, by podnieść ukochaną na duchu. Równolegle Rawiczowa rozpoczyna poszukiwania nowego lokum i nieoczekiwanie zastępuje Małgorzatę podczas spotkania z klientem. Jej pełen profesjonalizm owocuje oficjalną propozycją stałej współpracy.

Barwy szczęścia odc. 3352. Wanda (Maja Barełkowska), Krzysztof Jaworski (Jacek Kałucki), Krystyna Złota (Hanna Bieluszko)
Galeria zdjęć 13

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3358. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
Sonda
Oglądasz "Barwy szczęścia"?