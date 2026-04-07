Barwy szczęścia, odcinek 3358: Stan Krystyny się pogarsza. Jaworski i Marek robią wszystko, by podnieść ją na duchu - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-07 9:53

Andrzejkowe wróżby przyniosą sporo emocji w 3358. odcinku serialu „Barwy szczęścia”! Podczas gdy jedni, zachęceni przepowiednią, ruszą na miłosne łowy, inni będą musieli stoczyć trudną walkę o zdrowie i nadzieję. To jednak nie wszystko, bo niespodziewany sukces zawodowy otworzy przed jedną z bohaterek zupełnie nowe drzwi. Zapowiada się odcinek pełen zwrotów akcji!

Autor: TVP/ Materiały prasowe Krystyna, w koszuli w kwiaty, z zabandażowaną ręką i zamkniętymi oczami, otrzymuje pocałunek w czoło od Marka w musztardowym swetrze, który podnosi ją na duchu. Na stole znajduje się dzbanek i filiżanka z kwiatowym wzorem oraz gazeta. Scena z serialu "Barwy szczęścia" dostępna na Super Seriale.

Poprzedni odcinek "Barw szczęścia" obfitował w wydarzenia, które z pewnością na długo zapadną w pamięć fanów. Największym zaskoczeniem okazał się romantyczny wyjazd Ewy i Romea, który zakończył się niespodziewanymi oświadczynami, otwierając zupełnie nowy rozdział w ich relacji. W tym samym czasie Małgorzata, pomagając Natalii w sprzedaży domu, z niepokojem obserwowała pogarszający się stan psychiczny Rawiczowej. Trudne chwile przeżywał również Czesław, który po emocjonalnej wizycie u córki w szpitalu odkrył, że Łukasz związał się z Celiną. Ostatnie zawirowania w życiu bohaterów pozostawiły po sobie wiele pytań, zobaczmy więc, co przyniesie im kolejny dzień.

"Barwy szczęścia" odc. 3358 - streszczenie

Andrzejkowa atmosfera zagości w domu Joli, która postanawia skorzystać z kart tarota, by powróżyć Weronice. Przepowiednia jest niezwykle optymistyczna – świat wreszcie ją doceni. Ta świąteczna wróżba inspiruje również Wandę, która decyduje się na poszukiwanie miłości, obierając za cel Jerzego Marczaka. W tym samym czasie Krystyna zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia i ponownie traci nadzieję na poprawę. Na szczęście może liczyć na wsparcie Jaworskiego i Marka, którzy robią wszystko, by podnieść ją na duchu. Tymczasem Rawiczowa, poszukując nowego lokum, z powodzeniem zastępuje Małgorzatę na spotkaniu biznesowym, co otwiera jej drogę do stałej i obiecującej współpracy.

"Barwy szczęścia" odc. 3358 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Jak potoczą się sprawy miłosne Wandy i czy Krystyna odzyska siły do walki z chorobą? Przekonamy się o tym już niebawem, oglądając najnowszy epizod popularnej telenoweli. Premierowy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Barwy szczęścia, odcinki 3357-3361
Galeria zdjęć 19

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat łączy pokolenia, serwując widzom poruszające historie mieszkańców ulicy Zacisznej. To opowieść o życiu, w której codzienne problemy przeplatają się z wielkimi dramatami i chwilami autentycznego szczęścia. Śledzimy losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których perypetie często stają się lustrzanym odbiciem naszych własnych doświadczeń. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomita obsada, w której występują:

- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

