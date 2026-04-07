Barwy szczęścia, odcinek 3358: Stan Krystyny się pogarsza. Jaworski i Marek robią wszystko, by podnieść ją na duchu - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek "Barw szczęścia" obfitował w wydarzenia, które z pewnością na długo zapadną w pamięć fanów. Największym zaskoczeniem okazał się romantyczny wyjazd Ewy i Romea, który zakończył się niespodziewanymi oświadczynami, otwierając zupełnie nowy rozdział w ich relacji. W tym samym czasie Małgorzata, pomagając Natalii w sprzedaży domu, z niepokojem obserwowała pogarszający się stan psychiczny Rawiczowej. Trudne chwile przeżywał również Czesław, który po emocjonalnej wizycie u córki w szpitalu odkrył, że Łukasz związał się z Celiną. Ostatnie zawirowania w życiu bohaterów pozostawiły po sobie wiele pytań, zobaczmy więc, co przyniesie im kolejny dzień.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Barwy szczęścia" odc. 3358 - streszczenie

Andrzejkowa atmosfera zagości w domu Joli, która postanawia skorzystać z kart tarota, by powróżyć Weronice. Przepowiednia jest niezwykle optymistyczna – świat wreszcie ją doceni. Ta świąteczna wróżba inspiruje również Wandę, która decyduje się na poszukiwanie miłości, obierając za cel Jerzego Marczaka. W tym samym czasie Krystyna zmaga się z pogarszającym się stanem zdrowia i ponownie traci nadzieję na poprawę. Na szczęście może liczyć na wsparcie Jaworskiego i Marka, którzy robią wszystko, by podnieść ją na duchu. Tymczasem Rawiczowa, poszukując nowego lokum, z powodzeniem zastępuje Małgorzatę na spotkaniu biznesowym, co otwiera jej drogę do stałej i obiecującej współpracy.

"Barwy szczęścia" odc. 3358 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Jak potoczą się sprawy miłosne Wandy i czy Krystyna odzyska siły do walki z chorobą? Przekonamy się o tym już niebawem, oglądając najnowszy epizod popularnej telenoweli. Premierowy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat łączy pokolenia, serwując widzom poruszające historie mieszkańców ulicy Zacisznej. To opowieść o życiu, w której codzienne problemy przeplatają się z wielkimi dramatami i chwilami autentycznego szczęścia. Śledzimy losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których perypetie często stają się lustrzanym odbiciem naszych własnych doświadczeń. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomita obsada, w której występują:

- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)