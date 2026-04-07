M jak miłość, odcinek 1925: Paulina decyduje się walczyć z Jabłońskim i wpada w zastawioną przez niego pułapkę - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością dostarczył widzom całej gamy emocji, skupiając się zarówno na ślubnych perypetiach, jak i osobistych dramatach bohaterów. Dzień ślubu Kasi i Mariusza od samego początku nie należał do udanych, a problemy z tortem i kwiatami okazały się zaledwie preludium do prawdziwej burzy. Atmosfera zgęstniała tuż przed ceremonią, gdy telefon od Jakuba z życzeniami dla byłej żony wywołał atak zazdrości i gniewu u Sanockiego. W tym samym czasie Marcin, chcąc ratować swoje małżeństwo, przyjął nową posadę, ale jego decyzja przyszła za późno. Nieświadoma niczego i bliska załamania Kama postanowiła wrócić na Śląsk. Poprzedni epizod pozostawił nas zatem z wieloma niedomkniętymi wątkami.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1925 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Jabłoński po raz kolejny odwiedzi Budzyńskiego, tym razem z desperacką próbą przekupstwa. Mężczyzna zaoferuje prawnikowi walizkę pełną pieniędzy, licząc, że ten zdoła przekonać Paulinę do wycofania pozwu rozwodowego. Jednakże Magda będzie miała zupełnie inny plan i stanowczo doradzi Jabłońskiej, by ta ostatecznie zerwała toksyczną więź z mężem i podjęła współpracę z prokuraturą. Niestety, niedługo potem Paulina nieświadomie wpadnie w pułapkę, którą zastawi na nią jej rzekomo kochający partner. Równolegle, Piotrek i Kinga będą coraz bardziej zaniepokojeni stanem Pawła, który odsunął się od rodziny i zaczął szukać pocieszenia w alkoholu. Tymczasem Łukasz Buczak zdecyduje się zamieszkać ze swoim synem, jednak jego prawdziwym celem będzie zbliżenie się do Krystyny i zdobycie jej serca.

"M jak miłość" odc. 1925 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów, a nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą kolejnej dawki emocji. Widzowie zastanawiają się, jak potoczą się dalsze losy postaci i jakie niespodzianki przygotowali dla nich scenarzyści. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić żadnego kluczowego momentu w tej wciągającej historii. Premierowa emisja 1925. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwudziestu lat gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o perypetiach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków oraz ich przyjaciół, poruszając uniwersalne tematy miłości, zdrady, rodzinnych więzi i codziennych wyzwań. To właśnie ta mieszanka dramatycznych zwrotów akcji i autentycznych, bliskich życiu historii sprawiła, że produkcja stała się absolutnym kultowcem i ulubioną pozycją w ramówce. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: