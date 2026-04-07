Klan, odcinek 4694: Norbert prosi o drugą szansę, ale Sandra boi się, że po operacji nie będzie mu się już podobać

Emocje w życiu bohaterów serialu "Klan" jak zwykle sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam kolejnej porcji zmartwień i rodzinnych napięć. Powrót Jerzego z Włoch, zamiast być radosnym spotkaniem, okazał się pełen niedopowiedzeń, gdy Chojnicki stanowczo unikał tematu Elżbiety. W tym samym czasie Ula martwiła się o przyszłość Kornela, któremu fala hejtu po wywiadzie mogła zamknąć drzwi do dalszej kariery. Nie zabrakło też problemów finansowych, z którymi mierzyła się Majka, szukając pieniędzy na grzywnę, a także sercowych rozczarowań, jakich doznała Joanna, gdy na lotnisku zamiast Kuby zastała jego kolegę. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym dniu w życiu bohaterów?

"Klan" odc. 4694 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Mariusz podczas śniadania skomentuje nietypowe zachowanie swojego syna, który na spotkanie z matką wysłał kolegę. Z kolei Kornel czuje się urażony przez żonę po tym, jak przekazała mu propozycję od Barbary. Tymczasem Ula dostaje zadanie przetestowania jednej z tras rowerowych przygotowanych przez Brajana w celu promocji hotelu. Jerzy wraz ze wspólnikami mierzy się z problemami biznesowymi po utracie kontrahenta i planuje udział w przetargach, aby odzyskać sprzęt. Skoczek z dumą opowiada Pawłowi o swoich planach budowy domu dla córki i wnuków, na co Lubicz poleca mu firmę Chojnickiego. W sferze uczuciowej Norbert wyzna Sandrze, że nigdy nie pragnął rozwodu i poprosi o jeszcze jedną szansę, lecz ona ma obawy, czy nadal będzie mu się podobać po operacji. Na koniec dnia Anna odbierze tajemnicze pismo z urzędu miasta.

"Klan" odc. 4694 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojej ulubionej produkcji. Nowe perypetie i zwroty akcji w życiu bohaterów będzie można śledzić już niebawem. Zgodnie z ramówką, nadchodzący epizod zostanie wyemitowany w standardowym paśmie dla tej produkcji. Premierowa emisja 4694. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, towarzyszący widzom nieprzerwanie od 1997 roku. Saga rodu Lubiczów to opowieść o codziennych zmaganiach, radościach i problemach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Serial przez lata zyskał miano kultowego, łącząc pokolenia przed telewizorami i wciąż ciesząc się niesłabnącą popularnością. W serialu występują: