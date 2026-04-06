M jak miłość. Franek obrońcą Hani. Powierzy mu swój sekret. To się wymknie spod kontroli - WIDEO

Tak w "M jak miłość" poznali się Hania i Franek

Hania i Franek poznali się w 1920 odcinku "M jak miłość", jeszcze zanim Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) oficjalnie przedstawili rodzinie chłopca, którego chcą adoptować, którego wzięli z ośrodka wychowawczego. Podczas pierwszego spotkania przez sklepem w Grabinie Franek pomógł nieznajomej dziewczynce, zachował się jak bohater, ratując ją przed dwoma łobuzami. Potem spotkali się na rodzinnej kolacji w siedlisku i okazało się, że będą razem chodzili do szkoły.

Co w "M jak miłość" połączy Hanię i Franka?

I to właśnie w szkole w Lipnicy w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" rozwinie się przyjaźń tej dwójki dzieciaków. Córka Natalki i przybrany syn Lisieckich szybko złapią świetny kontakt i będą mogli na siebie liczyć w każdej sytuacji. Szczególnie Hania, która wpakuje się w poważne kłopoty przez złośliwych kolegów! Atakowana, wyśmiewana, wyszydzana 11-latka nie będzie musiała szukać obrońcy, bo zostanie nim Franek.

- Franek jest dla Hani takim przyjacielem dobrym. Może mu powiedzieć jakieś tam sekrety. Czuje, że niektóre rzeczy wymykają się spod kontroli - zapowiada w "Kulisach serialu M jak miłość" Wiktoria Basik.

Franek jako przyjaciel i powiernik tajemnic Hani w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zdobędzie jej zaufanie, ale córka Natalki po swojej stronie ma też kogoś jeszcze. To Adam Karski (Patryk Szwichtenberg). Hania jest sprzymierzeńcem ukochanego matki, ich relacja układa się bez żadnych zgrzytów, są dla siebie kumplami i także darzą się zaufaniem. Kiedy Hania coś przeskrobie, Adam zawsze się za nią wstawia u Natalki.

Problemy z Hanią w "M jak miłość" mocno wpłyną na życie Natalki

Jednak problemy z Hanią w odcinkach "M jak miłość" już pod koniec kwietnia dadzą się Natalce i Adamowi we znaki. Wpłyną też na życie policjantki, bo z powodu córki pozna bliżej nowego dyrektora szkoły w Lipnicy.

- Hania jest bardzo wyjątkowym dzieckiem. Grzecznym, miłym, ale do czasu. Ma swój temperament. Ostatnio rzeczywiście coraz bardziej daje w kość. Jest również Franek. Są w podobnym wieku i mają podobne pomysły. A że wychodzi z tego jakiś problem, to już efekt uboczny, o którym się często nie myśli będąc dzieckiem. Relacja Hani i Franka jest czymś fajnym, mogą się od siebie uczyć i ze swoich błędów dzieciństwa wyciągać lekcje i stawać się mądrymi ludźmi - ujawnia Patryk Szwichtenberg w "Kulisach serialu M jak miłość".

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?