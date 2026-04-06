Barwy szczęścia, odcinek 3353: Z winy Lucyny Agata nie opuści domu Pyrków! Pokaże, jaką jest zołzą - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-06 13:27

W 3353 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska), która zamieszkała w domu Pyrków, bo kupiła udziały Iwony (Izabela Zwierzyńska), usłyszy, że to ona jest winna tego, że Agata (Natalia Zambrzycka) nie chce opuścić Zacisznej. Taki wniosek postawi Ignacy (Olaf Staszkiewicz), który nie namówi ukochanej na przeprowadzkę do ich własnego mieszkania! I powie seniorce to prosto w oczy. W odpowiedzi Lucynka w 3353 odcinku "Barw szczęścia" pokaże Ignacemu, jaką potrafi być zołzą. W jednej chwili ciepła atmosfera, jaką stworzyła zniknie... Sprawdź, co się wydarzy.

Autor: Artrama/ Materiały prasowe Starsza kobieta, Lucyna (Grażyna Zielińska), w paski bluzce siedzi przy stole z zaciśniętymi pięściami i marszczy twarz w złości, naprzeciwko niej widać plecy Ignacego. Scena z serialu "Barwy szczęścia", której opis znajdziesz na Super Seriale.

"Barwy szczęścia" odcinek 3353 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Agata i Ignacy w 3353 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie wyprowadzą się z domu Huberta i Lucynki, chociaż po tym, jak Zwierzchowska kupiła część udziałów Iwony mieli jak najszybciej poszukać własnego mieszkania. Tyle tylko, że ciepła, urocza i kochana emerytka wprowadziła w domu Pyrków tak rodzinną atmosferę, jakby znów mieli ukochaną babcię albo mamę. Nic dziwnego, że Agata zaczęła szukać byle jakich wymówek, żeby zostać przy Zacisznej. 

Ignacy zrzuci na Lucynę winę za to, że Agata nie chce wyprowadzki w 3353 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy poskarży się Lucynce na Agatę, seniorka uświadomi mu, że nie jest łatwo opuścić dom, w którym spędziło się tyle pięknych lat, w którym się wychowało. 

Barwy szczęścia. Agata i Ignacy nie opuszczą domu Pyrków! Nic nie będzie jej pasować

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3362: Justin oczarowany Reginą na pokazie w hotelu! Dl…

- A ja ci mówię, że dom rodzinny to silna kotwica... - zauważy Zwierzchowska.

- A wie pani,że to trochę pani wina?

- A co ja złego zrobiłam? - z twarzy Lucynki zniknie uśmiech. 

- No właśnie, wprowadziła pani tak ciepłą atmosferę, że się nie chce stąd wyprowadzać! - zarzuci jej Ignacy.

- Bo przyjęliście mnie jak swoją... Ja bardzo potrzebowałam takiego rodzinnego ciepła - samotna Lucyna w domu Pyrków także znalazła rodzinę, której tak jej brakowało.

- Właśnie dlatego Agata nie może się zdecydować...

- To może być zołzą? Bo mogę!

- A ciężko mi sobie to wyobrazić - stwierdzi Ignacy. 

Lucyna zmieni się nie do poznania w 3353 odcinku "Barw szczęścia"!

W jednej chwili w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zmieni się nie do poznania! Z twarzy emerytki zniknie życzliwy uśmiech, a w oczach pojawi się wściekłość. Rzuci Ignacemu lodowate spojrzenie i zacznie na niego krzyczeć. 

- Jasny gwint! Dlaczego ty po domu w butach?! Pytam cię, co to za chodzenie w butach po domu?! Niech wejdzie tak pięć osób, co mieszka, błota nasienie, łazi, gdzie chce i sprzątaj to! Kto?! - wrzask Lucyny sparaliżuje Ignacego.

- No co, nieźle? - zapyta ukochanego Agata i od razu zacznie się śmiać. 

- Super... - odpowie Ignacy, z trudem dochodząc do siebie. 

