M jak miłość. Mariusz przerwie rozmowę Kasi i Anety o dziecku Jakuba! Zażąda wyjaśnień? - WIDEO

Tak w "M jak miłość" wyjdzie na jaw kłamstwo Kasi. Wygada się przed Anetą

Ten dzień miał nigdy nie nastąpić, a jednak lada moment w "M jak miłość" Kasia nie uniknie konfrontacji po tym jak nieświadomie wygada się przed Anetą i tym samym najbliższa przyjaciółka odkryje jej kłamstwo w sprawie biologicznego dziecka Zosi.

Trzymające w napięciu sceny rozegrają się, kiedy w nadchodzącym odcinku "M jak miłość" na początku maja w mieszkaniu Anety i Olka (Maurycy Popiel) pojawią się nie tylko Kasia i Mariusz z córeczką, ale także zaproszeni przez Chodakowskiego Jakub i Martyna (Magdalena Turczeniewicz)! Sytuacja wymknie się spod kontroli do tego stopnia, że Kasia rozpłacze się i zamknie w łazience. Nie tylko przed Jakubem, ale także przed Mariuszem! Bo Karski zapyta Kasię wprost, dlaczego płacze, a obsesyjnie zazdrosny Sanocki zażąda wyjaśnień, czumu na imprezie u Chodakowskich będzie także jej były mąż!

Czy w "M jak miłość" Mariusz dowie się, że to Jakub jest ojcem córki Kasi?

W "Kulisach serialu M jak miłość" widzowie już teraz mogą zobaczyć fragmenty odcinka, w którym dojdzie do spotkania Kasi z Jakubem i Mariuszem tuż po tym, jak Aneta pozna prawdę, że to Karski jest prawdziwym ojcem Zosi.

- Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby Kasia przestała oszukiwać wszystkich wokół i końcu samą siebie - zapowiada Paulina Lasota.

Nie jest już tajemnicą, że Kasia posunie się do szantażu, aby uciszyć Anetę i by prawda o dziecku Jakuba nigdy nie wyszła na jaw! To dlatego zamknie się z przyjaciółką w łazience i spróbuje przekonać Anetę, że potrzebuje więcej czasu, aby przyznać się do sfałszowania wyniku testu na ojcostwo.

W tym czasie Jakub i Martyna opuszczą już mieszkanie Chodakowskich, lecz zostanie tam Mariusz. Mąż Kasi, ze śpiącą na rękach Zosią, przerwie jej rozmowę z Anetę, wkroczy do łazienki w decydującym momencie. Sanocki od razu zażąda wyjaśnień, o co w tym wszystkim chodzi! Nie zniesie myśli, że Jakub wciąż kręci się koło jego ukochanej, że nadal wciąż tyle ich łączy, m.in. wspólni przyjaciel. Ale Mariusz nie będzie nawet podejrzewał, że jest coś jeszcze, że Zosia jest córką jego największego rywala.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?