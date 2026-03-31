M jak miłość. Prawda, że Jakub jest ojcem córki Kasi wyjdzie na jaw w tym dniu! Karski stanie twarzą w twarz z Mariuszem i własnym dzieckiem - ZDJĘCIA

Tak w "M jak miłość" Aneta odkryje, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Kłamstwo wyjdzie na jaw przez przypadek

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły fragmenty scen z odcinków, które zostaną wyemitowane w maju z zapowiedzią, że tajemnica Kasi dotycząca ojca jej córki Zosi wreszcie ujrzy światło dzienne! Napięcie sięgnie zenitu, kiedy najpierw Aneta podsłucha rozmowę przyjaciółki z szantażującą ją Anką Sokołowską (Katarzyna Russ). W jednej chwili dla Chodakowskiej stanie się jasne, że ojcem dziecka Kasi wcale nie jest Mariusz, tylko Jakub, że sfałszowała wynik testu DNA.

Sensacyjny zwrot na przyjęciu z okazji Mikołajek w "M jak miłość"

Wszystko rozegra się dokładnie 6 grudnia, kiedy w serialowej rzeczywistości w "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) zaplanuje przyjęcie mikołajkowe w mieszkaniu. Nie uprzedzi jednak Anety, że zaprosi na nie Jakuba z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Z kolei Aneta będzie miała swoich gości: Kasię z Mariuszem i małą Zosią.

- To przyjęcie mikołajkowe jest zdecydowanie nie najlepszym pomysłem. Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - zapowiedziała Ilona Janyst w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy, jest końcem świata dla Kasi ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu samą siebie... - dodała Paulina Lasota.

Kasia wybuchnie płaczem i zamknie się w łazience, kiedy pojawi się Jakub w "M jak miłość"

Jakby tego było mało, kiedy Kasia zacznie płakać i zamknie się w łazience w tym odcinku "M jak miłość" w drzwiach mieszkania Chodakowskich stanie Jakub, który przyjmie zaproszenie od Olka na imprezę mikołajkową. Początkowo Karski nie zauważy obecności Kasi.

- Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj do was na kolację? -zapyta Jakub zaskoczoną Anetę, która nie będzie wiedziała, co powiedzieć.

Po chwili z łazienki wyjdzie zapłakana Kasia, a na progu mieszkania stanie Mariusz z czapką świętego Mikołaja na głowie, prezentami i córką Zosią na rękach.

- Dlaczego płaczesz? - Karski zwróci się do Kasi, by wyjaśniła mu, o co chodzi, ale ona nie zdoła wydobyć z siebie ani słowa.

Kiedy w "M jak miłość" Jakub dowie się, że Kasia go oszukała w sprawie dziecka?

Prawda o tym, że to Jakub Karski jest ojcem córki Kasi wyjdzie na jaw w tym odcinku "M jak miłość" w maju, ale tajemnicę pozna tylko Aneta. Zakłamana Kasia nie pozwoli na to, żeby przyjaciółka wydała ją przed Mariuszem i byłym mężem. Wpadnie w rozpacz i nawet zacznie Anecie grozić...

Co zrobi Karski, który najpierw zobaczy płaczącą Kasię, a potem stanie twarzą w twarz z Mariuszem i własnym dzieckiem, nie wiedząc jeszcze, że Zosia to jego córka? Detektyw z trudem zachowa spokój. A pomoże mu w tym Martyna, która dołączy do Jakuba na kolacji u Anety i Olka. Wpadnie jednak w najmniej odpowiednim momencie, kiedy na miejscu będą już Kasia z Mariuszem i Zosią

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi - zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć, jest tak gęsto. Może się wydarzyć wszystko... - dodała Magdalena Turczeniewicz.

