M jak miłość, odcinek 1924: Kasia nie zazna szczęścia po ślubie z Mariuszem! Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" o mały włos nie dojdzie do skutku. A wszystko z powodu Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), który tuż przed ceremonią ślubną w urzędzie zadzwoni do byłej żony z życzeniami.

Kłótni Kasi i Mariusza przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Między narzeczonymi wybuchnie kłótnia! Mariusz nie zapanuje nad zazdrością o Jakuba, wypomni przyszłej żonie, że Karski wciąż jest obecny w jej życiu, a przecież już nic ich nie łączy. Nic bardziej mylnego, bo przecież to Jakub jest ojcem jej córki Zosi. Ale o tym ani on, ani Mariusz jeszcze nie wiedzą. I wygląda na to, że prawda jeszcze długo nie wyjdzie na jaw. Sanocki nie będzie miał pojęcia, że wychowuje dziecko rywala. Z kolei Jakub nie domyśli się, że Zosia jest jego córką.

Przysięga małżeńska Kasi oparta na kłamstwie w 1924 odcinku "M jak miłość"

Przysięga małżeńska, która w 1924 odcinku "M jak miłość" połączy Kasię i Mariusza, będzie oparta na kłamstwie! Co prawda Kasia wypowie słowa: "przyrzekam, że uczynię wszystko, by nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe", ale nie przestanie oszukiwać nowego męża. Nawet kiedy po ślubie wrócą do eleganckiego domu Sanockiego jako młoda para, aby spędzić razem noc poślubną.

Kasia po ślubie będzie udawała szczęście z Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Mariusz wyzna Kasi, jak bardzo jest z nią szczęśliwy, bo spełniła jego marzenie o dziecku i idealnej rodzinie. Na twarzy Kasi nie będzie widać aż takiego entuzjazmu. Przeciwnie, Kasia nie zazna szczęścia, dręczona wyrzutami sumienia, że okłamuje Mariusza i Jakuba, a kiedyś będzie także wmawiała to samo kłamstwo małej Zosi.

Wygląda na to, że wkrótce po ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" spełni się to, co powiedział Jakub, jak tylko usłyszał o ciąży. Kłamstwo Kasi jak toksyna zabije powoli jej związek z Mariuszem. To wcale nie Karski rozbije jej małżeństwo z Sanockim, lecz właśnie to, że będzie dalej okłamywała męża.

W "Kulisach serialu M jak miłość" Mateusz Mosiewicz, który gra Mariusza, także zapowiedział, że "szczęśliwe" życie Kasi po ślubie nie potrwa długo, skoro nie łączy ich nawet dziecko.

- Mariusz ma takie poczucie, że oni naprawdę będą żyć spokojnie, jak w bajce... Ale nie zawsze każda bajka dobrze się kończy - ujawnił aktor.

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?