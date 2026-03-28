M jak miłość, odcinek 1924: Kasia nie zazna szczęścia po ślubie z Mariuszem! Dostanie to, na co zasłużyła - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-03-28 21:36

Kasia (Paulina Lasota) i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wezmą ślub w 1924 odcinku "M jak miłość", ale to małżeństwo wcale nie da jej szczęścia. Nie przestanie bowiem okłamywać Sanockiego, któremu wmówiła, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Obsesyjnie zakochany Mariusz uwierzy w kolejne kłamstwa Kasi, która po ślubie w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie udawała, że właśnie o takim życiu marzyła. Nowożeńcy wrócą do domu po skromnym przyjęciu weselnym, a na twarzy Kasi nie będzie widać cienia szczęścia. Sprawdź, co się stanie!

Paulina Lasota (Kasia) obejmująca Mateusza Mosiewicza (Mariusz) z brakiem szczęścia na twarzy, co sugeruje trudności w ich małżeństwie w serialu M jak miłość. Więcej o tym odcinku przeczytasz na Super Seriale.

Autor: MTL Maxfilm Paulina Lasota (Kasia) obejmująca Mateusza Mosiewicza (Mariusz) z brakiem szczęścia na twarzy, co sugeruje trudności w ich małżeństwie w serialu "M jak miłość". Więcej o tym odcinku przeczytasz na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" o mały włos nie dojdzie do skutku. A wszystko z powodu Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), który tuż przed ceremonią ślubną w urzędzie zadzwoni do byłej żony z życzeniami.

Kłótni Kasi i Mariusza przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Między narzeczonymi wybuchnie kłótnia! Mariusz nie zapanuje nad zazdrością o Jakuba, wypomni przyszłej żonie, że Karski wciąż jest obecny w jej życiu, a przecież już nic ich nie łączy. Nic bardziej mylnego, bo przecież to Jakub jest ojcem jej córki Zosi. Ale o tym ani on, ani Mariusz jeszcze nie wiedzą. I wygląda na to, że prawda jeszcze długo nie wyjdzie na jaw. Sanocki nie będzie miał pojęcia, że wychowuje dziecko rywala. Z kolei Jakub nie domyśli się, że Zosia jest jego córką. 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1924: Jakub dowie się o ślubie Kasi i Mariusza w ostatniej chwili. Wyładuje złość na Martynie - ZDJĘCIA

Przysięga małżeńska Kasi oparta na kłamstwie w 1924 odcinku "M jak miłość"

Przysięga małżeńska, która w 1924 odcinku "M jak miłość" połączy Kasię i Mariusza, będzie oparta na kłamstwie! Co prawda Kasia wypowie słowa: "przyrzekam, że uczynię wszystko, by nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe", ale nie przestanie oszukiwać nowego męża. Nawet kiedy po ślubie wrócą do eleganckiego domu Sanockiego jako młoda para, aby spędzić razem noc poślubną. 

Kasia po ślubie będzie udawała szczęście z Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Mariusz wyzna Kasi, jak bardzo jest z nią szczęśliwy, bo spełniła jego marzenie o dziecku i idealnej rodzinie. Na twarzy Kasi nie będzie widać aż takiego entuzjazmu. Przeciwnie, Kasia nie zazna szczęścia, dręczona wyrzutami sumienia, że okłamuje Mariusza i Jakuba, a kiedyś będzie także wmawiała to samo kłamstwo małej Zosi.

Wygląda na to, że wkrótce po ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" spełni się to, co powiedział Jakub, jak tylko usłyszał o ciąży. Kłamstwo Kasi jak toksyna zabije powoli jej związek z Mariuszem. To wcale nie Karski rozbije jej małżeństwo z Sanockim, lecz właśnie to, że będzie dalej okłamywała męża. 

W "Kulisach serialu M jak miłość" Mateusz Mosiewicz, który gra Mariusza, także zapowiedział, że "szczęśliwe" życie Kasi po ślubie nie potrwa długo, skoro nie łączy ich nawet dziecko. 

- Mariusz ma takie poczucie, że oni naprawdę będą żyć spokojnie, jak w bajce... Ale nie zawsze każda bajka dobrze się kończy - ujawnił aktor. 

Polecany artykuł:

