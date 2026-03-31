M jak miłość. Tak Aneta dowie się o kłamstwie Kasi w sprawie ojca Zosi. Powie Jakubowi, że to jego córka - ZDJĘCIA, WIDEO

Kasia sama przyzna się do kłamstwa w sprawie ojcostwa Zosi w "M jak miłość"!

Kłamstwo Kasi w sprawie ojcostwa jej dziecka w końcu wyjdzie na jaw w "M jak miłość"! A stanie się to nie byle kiedy, bo już po ślubie Karskiej i Mariusza (Mateusz Mosiewicz), w Mikołajki, na których u Chodakowskich zjawią się nie tylko świeżo upieczeni małżonkowie z Zosią, ale także Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), których bez wiedzy żony zaprosi Olek (Maurycy Popiel)! Ale jak do tego dojdzie?

Wszystko zacznie się od tego, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" szantażystka Anka nie odpuści Kasi i zacznie nachodzić ją w klinice. A gdy po narodzinach córki, już jej tam nie zastanie, to przerzuci się na Anetę. Sokołowska zacznie nagadywać na Karską, a gdy Chodakowska o tym powie swojej przyjaciółce, to ona już nie wytrzyma! Zdradzamy, że Kasia wybierze numer do Anki i otwarcie jej wyrzuci, co o tym wszystkim myśli.

- Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo - wypali Kasia.

Aneta usłyszy rozmowę Kasi z Anką w "M jak miłość"!

Oczywiście, w tym momencie w "M jak miłość" Kasia będzie przekonana, że jest akurat sama w mieszkaniu Chodakowskich, bo Aneta akurat na chwilę wyjdzie. Tyle tylko, że na samą końcówkę ich rozmowy wróci, a dzięki temu usłyszy ten najważniejszy fragment i właśnie w taki sposób dowie się o kłamstwie Kasi co do ojcostwa Zosi.

Wówczas w "M jak miłość" zszokowana Aneta stanie jak wryta. Podobnie jak Kasia, która odkryje, że była ona świadkiem ich rozmowy i już wie, że tak naprawdę to Jakub, a nie Mariusz jest ojcem jej córeczki. I wtedy poczuje, jak grunt pali jej się pod nogami. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że przyjaciółka tak tego nie zostawi!

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Chodakowska powie prawdę o ojcostwie Zosi Jakubowi i Mariuszowi w "M jak miłość"?

A co gorsza, prędko nadarzy jej się okazja, aby w "M jak miłość" mogła powiedzieć prawdę nie tylko Jakubowi, ale i Mariuszowi, bo obaj panowie zjawią się u niej na imprezie mikołajkowej. Jako pierwszy do Chodakowskich dotrze Karski, na widok którego jego byłą żona od razu zaleje się łzami, czym mocno go zdziwi, bo wtedy Jakub jeszcze nie będzie znał prawdy.

- Cześć, Olek nie uprzedził cię, że wpadniemy dzisiaj do was na kolację? - powita Anetę, po czym zwróci się do Kasi - Dlaczego płaczesz?

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - wyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Chwilę później do ich mieszkania w "M jak miłość" zapukają Mariusz z Zosią, a także Martyna. I wówczas atmosfera zrobi się naprawdę gorąca. Szczególnie dla Kasi, która będzie w niej uczestniczyć jak na szpilkach, gdyż będzie się obawiać tego, że Aneta w każdej chwili może ją zdradzić.

- To przyjęcie mikołajkowe jest zdecydowanie nie najlepszym pomysłem - stwierdziła Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć. Jest tak gęsto, może się wydarzyć wszystko - dodała Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby Kasia przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu siebie - wyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Zdesperowana Kasia zacznie grozić przyjaciółce w "M jak miłość"!

Oczywiście, Karska zacznie błagać swoją przyjaciółkę, aby tego nie robiła i nie powiedziała Jakubowi i Mariuszowi prawdy o ojcostwie Zosi. Kasia będzie tak zdesperowana, że zacznie nawet grozić swojej przyjaciółce, ale Chodakowska pozostanie na to niewzruszona, bo będzie to dla niej zbyt poważna sprawa, aby mogła utrzymać się w sekrecie!

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - spuentowała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Tylko błagam, nie mów nikomu... Jeżeli powiesz to... - spróbuje zagrozić jej Kasia, ale Anety nawet to nie ruszy - To co?

