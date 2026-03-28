M jak miłość, odcinek 1923: Wójcik ostrzeże Anetę przed Sowińskim! Odkryje, co chce zrobić Chodakowskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Aneta znów przyjdzie z pomocą Tymkowi, gdy jego przewrażliwiony ojciec ponownie będzie miał obawy co do zdrowia swojego ukochanego dziecka. I nic dziwnego, gdyż wcześniej Mirosław już stracił żonę, w związku z czym zostanie mu już tylko on. Wójcik w końcu otworzy się przed Chodakowską i opowie jej o tragedii, jaką przeżył, przez którą nie ufa innym lekarzom, jak tylko jej i jej mężowi. I stąd będzie im tak wdzięczny.

Oczywiście, w 1923 odcinku "M jak miłość" Chodakowska jak zawsze chętnie pomoże chłopcu. Zwłaszcza, że i ona będzie miała dług do spłacenia wobec Wójcika, który ostatnio ratował ją, gdy przez przypadek wysłała swoje pikantne zdjęcia nie do męża tylko do nowego dyrektora administracyjnego ich kliniki, któremu wcześniej mocno podpadła. A teraz odkryje coś jeszcze!

Wójcik dokona szokującego odkrycia o Sowińskim w 1923 odcinku "M jak miłość"!

W 1923 odcinku "M jak miłość" Mirosław kolejny raz zdecyduje się odwdzięczyć Anecie za pomoc i wyświadczy jej kolejną przysługę. Wójcik skontaktuje się z Chodakowską i ostrzeże ją przed Sowińskim, który w jego przekonaniu będzie chciał im zaszkodzić. I co gorsza będzie miał rację!

- Ten facet od komputera, dyrektor Sowiński, chyba chce wam zaszkodzić... - przekaże jej Wójcik.

W tym momencie w 1923 odcinku "M jak miłość" Aneta zrobi nietęgą minę i z niepokojem, spojrzy na śpiącego Olka (Maurycy Popiel). Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że Mirosław może mieć rację, bo przecież jej mąż faktycznie wpadnie w konflikt z Aleksandrem.

Tak zacznie się konflikt Olka i Aleksandra w 1923 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1923 odcinku "M jak miłość" między Olkiem, a Aleksandrem już zacznie robić się gorąco, gdy Chodakowski zacznie sprzeciwiać się swojemu nowemu szefowi. Wszystko przez to, że ordynatowi kliniki nie spodoba się to, że będzie on patrzył wyłącznie na względy finansowe, a nie zdrowie pacjentów, które dla niego będzie akurat najważniejsze. I da temu wyraźny upust.

A to w 1923 odcinku "M jak miłość" niestety nie skończy się dobrze. Tym bardziej, że będzie to dopiero faktycznie początek problemów Chodakowskich z Sowińskim, bo nowy dyrektor administracyjny kliniki im nie odpuści! A zwłaszcza Olkowi, gdyż będzie miał w tym prywatny interes, aby zemścić się na lekarzu za to, co przed laty zrobił jego bliskiej osobie!

