Barwy szczęścia, odcinek 3357: Niespodziewany zwrot akcji podczas romantycznego weekendu! Romeo oświadcza się Ewie - ZDJĘCIA

Emocje wokół bohaterów serialu "Barwy szczęścia" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej dawki dramatycznych wydarzeń i życiowych decyzji. Basia postanowiła definitywnie zamknąć firmę i przejść na emeryturę, co uczciła w towarzystwie Tolka, podczas gdy Czesław z irytacją odkrył, że Koszyk wprowadził się do jego przyjaciółki. Wątek Cezarego również nabrał tempa, gdy Natalia odwiedziła go w areszcie i przekazała Lei druzgocącą wiadomość, że mężczyzna może już nie wrócić do domu. Na samym końcu, gdy Borys i Aldona przygotowywali się do wyjazdu, ich plany pokrzyżowała Elżbieta z pilną rozmową na temat Ewy i Romeo. Wygląda na to, że losy postaci skomplikowały się jeszcze bardziej, pozostawiając nas w ogromnym napięciu. Jakie nowe wyzwania czekają na bohaterów?

"Barwy szczęścia" odc. 3357 - streszczenie

Romantyczny weekend Ewy i Romeo przybiera nieoczekiwany obrót, gdy mężczyzna nagle prosi ją o rękę. W tym samym czasie Małgorzata wspiera Natalię, pomagając jej zarówno w opiece nad Leą, jak i w przygotowaniach do sprzedaży domu, zauważając przy tym, że Rawiczowa jest na skraju załamania nerwowego. Zmartwiona stanem córki Zwoleńska zwierza się w pracy Asi, dopytując, jak ona i Emil poradzili sobie po rozstaniu z mężem. Równolegle Czesław zmaga się z własnymi problemami, odwiedzając chorą córkę w szpitalu psychiatrycznym, a później dzieląc się swoimi rozterkami z Basią. Jego wizyta u Łukasza i Ksawerego przynosi kolejne zaskoczenie, gdy odkrywa, że Sadowski jest teraz w związku z Celiną.

"Barwy szczęścia" odc. 3357 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który z pewnością przyniesie nowe emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Co wydarzy się w życiu ulubionych bohaterów i jakie decyzje podejmą w obliczu nowych wyzwań? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem, oglądając najnowszy epizod popularnej produkcji. Premierowa emisja 3357. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany, serwując mieszankę codziennych problemów, wzruszeń i życiowych dylematów. W serialu śledzimy losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których perypetie często przypominają nasze własne. To opowieść o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia w zwykłej codzienności. Obsada tego serialu to m.in.: