Barwy szczęścia, odcinek 3357: Niespodziewany zwrot akcji podczas romantycznego weekendu! Romeo oświadcza się Ewie - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-07 8:49

Nadchodzący odcinek 3357. serialu „Barwy szczęścia” przyniesie prawdziwy rollercoaster emocji! Romantyczny wyjazd Ewy i Romeo zakończy się pytaniem, które może na zawsze zmienić ich życie. W tym samym czasie Czesław, zmagając się z rodzinnym dramatem, odkryje zaskakującą prawdę o Łukaszu, a los Natalii i Rawiczowej zawiśnie na włosku. Szykujcie się na odcinek pełen miłosnych uniesień i bolesnych sekretów!

Autor: TVP/ Materiały prasowe Młoda para, Ewa i Romeo, intensywnie całuje się, uchwyceni w intymnym momencie. Kobieta ma długie, brązowe włosy i ubrana jest w jasną bluzę z kapturem, natomiast mężczyzna z kręconymi, ciemnymi włosami nosi zieloną koszulkę. Ich romantyczne uniesienie jest centralnym punktem kadru, co idealnie oddaje emocje związane z nadchodzącymi odcinkami "Barw szczęścia", o których można przeczytać na Super Seriale.

Emocje wokół bohaterów serialu "Barwy szczęścia" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej dawki dramatycznych wydarzeń i życiowych decyzji. Basia postanowiła definitywnie zamknąć firmę i przejść na emeryturę, co uczciła w towarzystwie Tolka, podczas gdy Czesław z irytacją odkrył, że Koszyk wprowadził się do jego przyjaciółki. Wątek Cezarego również nabrał tempa, gdy Natalia odwiedziła go w areszcie i przekazała Lei druzgocącą wiadomość, że mężczyzna może już nie wrócić do domu. Na samym końcu, gdy Borys i Aldona przygotowywali się do wyjazdu, ich plany pokrzyżowała Elżbieta z pilną rozmową na temat Ewy i Romeo. Wygląda na to, że losy postaci skomplikowały się jeszcze bardziej, pozostawiając nas w ogromnym napięciu. Jakie nowe wyzwania czekają na bohaterów?

"Barwy szczęścia" odc. 3357 - streszczenie

Romantyczny weekend Ewy i Romeo przybiera nieoczekiwany obrót, gdy mężczyzna nagle prosi ją o rękę. W tym samym czasie Małgorzata wspiera Natalię, pomagając jej zarówno w opiece nad Leą, jak i w przygotowaniach do sprzedaży domu, zauważając przy tym, że Rawiczowa jest na skraju załamania nerwowego. Zmartwiona stanem córki Zwoleńska zwierza się w pracy Asi, dopytując, jak ona i Emil poradzili sobie po rozstaniu z mężem. Równolegle Czesław zmaga się z własnymi problemami, odwiedzając chorą córkę w szpitalu psychiatrycznym, a później dzieląc się swoimi rozterkami z Basią. Jego wizyta u Łukasza i Ksawerego przynosi kolejne zaskoczenie, gdy odkrywa, że Sadowski jest teraz w związku z Celiną.

"Barwy szczęścia" odc. 3357 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który z pewnością przyniesie nowe emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Co wydarzy się w życiu ulubionych bohaterów i jakie decyzje podejmą w obliczu nowych wyzwań? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem, oglądając najnowszy epizod popularnej produkcji. Premierowa emisja 3357. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany, serwując mieszankę codziennych problemów, wzruszeń i życiowych dylematów. W serialu śledzimy losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których perypetie często przypominają nasze własne. To opowieść o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia w zwykłej codzienności. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

