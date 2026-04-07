M jak miłość, odcinek 1924: Marcin walczy o uratowanie małżeństwa. Załamana Kama chce odejść na zawsze - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, a w centrum wydarzeń znalazł się pogłębiający kryzys w związku Kamy i Marcina. Podczas gdy Kama, wspierana przez Anetę i Izę, przyjechała do Warszawy na ważny egzamin, jej mąż kompletnie się załamał. Zdesperowany Chodakowski po nieudanej próbie mediacji ze strony matki sięgnął po alkohol i wdał się w bójkę, co zakończyło się aresztem, z którego wyciągnął go Jakub. Tę trudną sytuację postanowiła wykorzystać Martyna, która za namową Agaty dostrzegła szansę na odzyskanie ukochanego. W międzyczasie Olek zdążył wejść w konflikt z nowym szefem, a Aneta wysłuchała bolesnych zwierzeń Wójcika dotyczących jego zmarłej żony. Po tak burzliwych wydarzeniach z pewnością wielu fanów zastanawia się, co jeszcze przyniesie los bohaterom.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1924 - streszczenie

Aneta i Olek staną się świadkami problemów, które zakłócą ślub Kasi i Mariusza. Uroczystość od samego początku nie będzie układać się po myśli pary młodej, a komplikacje z tortem i kwiatami to dopiero początek kłopotów. Napięcie sięgnie zenitu tuż przed ceremonią, gdy w urzędzie dojdzie do gwałtownej awantury. Sprawcą zamieszania okaże się telefon Jakuba, który zadzwoni do byłej żony z życzeniami, co doprowadzi Sanockiego do wybuchu zazdrości i gniewu. W tym samym czasie Marcin, zdeterminowany, by ratować swoje małżeństwo, podejmie nową pracę jako ekspert ds. bezpieczeństwa korporacyjnego, lecz Kama, nieświadoma jego planów i na skraju załamania nerwowego, zdecyduje się na powrót na Śląsk.

"M jak miłość" odc. 1924 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już wkrótce będą mogli zaspokoić swoją ciekawość. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszenia, jak i dramatyczne zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci. Premierową emisję 1924. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed ekrany miliony widzów. Serial, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, stał się dla wielu niemal częścią życia, dostarczając wzruszeń i emocji. Jego siła tkwi w autentycznych postaciach i wątkach, które poruszają codzienne problemy, od miłosnych perypetii po zawodowe wyzwania. Fani cenią go za umiejętne łączenie dramatu z realizmem, co sprawia, że losy bohaterów śledzi się z zapartym tchem. W obsadzie tego serialu to m.in.: