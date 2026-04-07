Barwy szczęścia, odcinek 3366: Kolejne kłopoty Łukasza. Znów się narazi i dojdzie do bójki!

W 3366 odcinku „Barw szczęścia” problemy Łukasza tylko się nasilą, a wszystko zacznie się od coraz bardziej niepokojącego zachowania Ksawerego. Chłopak od dłuższego czasu będzie przeżywał trudne emocje, rozczarowanie, poczucie odrzucenia i narastający bunt sprawią, że zacznie wymykać się spod kontroli. W jednym z nadchodzących odcinków "Barw szczęścia" chłopiec zepsuje mikołajkowy wieczór Łukasza i Celiny (Oriana Krajewska), a potem bez skrupułów wykorzysta jego nieobecność, zapraszając do domu kolegów i urządzając spotkanie za plecami dorosłych.

Zachowanie Ksawerego wymknie się spod kontroli

To jednak dopiero początek kłopotów. W 3366 odcinku „Barw szczęścia” na jaw wyjdzie sprawa e-papierosa znalezionego w mieszkaniu Kasi (Katarzyna Glinka). Łukasz natychmiast zacznie podejrzewać, że Ksawery ma z tym coś wspólnego. Spróbuje spokojnie porozmawiać z chłopakiem, ale ten wszystkiemu zaprzeczy i nie przyzna się do winy. Upór nastolatka tylko wzmocni czujność Sadowskiego, który postanowi sam dotrzeć do źródła problemu.

Bójka Łukasza w 3366 odcinku "Barw szczęścia"

Dziennikarz szybko wpadnie na trop mężczyzny sprzedającego e-papierosy nieletnim w okolicy. W 3366 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz zdecyduje się na bezpośrednią konfrontację, jednak sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli. Rozmowa przerodzi się w ostrą wymianę zdań, a ta zakończy się bójką. Sadowski znów narazi się na poważne konsekwencje, bo jego impulsywna reakcja tylko pogorszy i tak napiętą sytuację.

Tym bardziej że to nie pierwszy raz, gdy Łukasz musi mierzyć się z własnymi emocjami. Po traumie związanej z porwaniem przez Agnieszkę długo dochodził do siebie i próbował odzyskać równowagę. Wydawało się, że najgorsze ma już za sobą i może w końcu skupić się na spokojnym życiu u boku Celiny. Niestety, problemy wychowawcze z Ksawerym sprawią, że znów znajdzie się na granicy wytrzymałości.

W 3366 odcinku „Barw szczęścia” okaże się jasno, że bunt chłopaka to nie chwilowy wybryk, a poważny sygnał ostrzegawczy. A bójka Łukasza będzie tylko początkiem jeszcze większych kłopotów, które mogą odbić się nie tylko na jego relacji z Ksawerym, ale i na całym jego życiu.

9