Barwy szczęścia, odcinek 3357: Natalia pójdzie po pomoc z rozwodem do Asi. Tak podzielą opiekę nad Leą

Małgorzata Pala
2026-03-28 9:49

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) poczuje, że nadchodzący rozwód z Cezarym (Marcel Opaliński) jest dla niej ogromnym ciężarem, mimo że sama jest prawniczką. Kobieta odwiedzi Asię (Anna Gzyra), by poradzić się doświadczonej przyjaciółki, która kiedyś sama przeszła przez rozstanie z biologicznym ojcem Emila (Artem Malaszczuk) i musiała samotnie wychowywać syna. Poznaj szczegóły!

Autor: Artrama Dwie kobiety, Natalia (Maria Dejmek) z telefonem przy uchu i Asia (Anna Gzyra) w różowej bluzie, przedstawione w kadrach obok siebie. Scena z serialu "Barwy szczęścia", w którym Natalia prosi przyjaciółkę o pomoc w sprawie rozwodu i opieki nad córką.

"Barwy szczęścia" odcinek 3357 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3357 odcinku "Barw szczęścia" Natalia będzie miała coraz większe problemy z poradzeniem sobie z emocjami związanymi z rozpadem. Choć sama jest prawniczką, rozwód okaże się dla niej ogromnym wyzwaniem. Zwoleńska zwróci się o pomoc do Asi, która ma za sobą podobne doświadczenia. To właśnie rozmowa z przyjaciółką pomoże jej spojrzeć inaczej na przyszłość Lei i podział opieki nad córką.

Natalia zwróci się do Asi w 3357 "Barw szczęścia"

Okaże się, że Natalia coraz gorzej znosi całą sytuację. Rozpad małżeństwa z Cezarym, który trafił do aresztu, już wcześniej wywrócił jej życie do góry nogami, a teraz dojdą do tego kolejne trudne decyzje. Kobieta będzie musiała nie tylko zmierzyć się z formalnościami rozwodowymi, ale także zadbać o dobro Lei.

To właśnie dlatego Zwoleńska uda się do Asi, która lata temu sama została z Emilem po rozstaniu z jego biologicznym ojcem, Danielem (Marcin Bikowski). Pyrka doskonale wie, jak wygląda życie samotnej matki i z czym wiąże się wychowywanie dziecka bez wsparcia partnera. Jej doświadczenie okaże się dla Natalii bezcenne.

Asia wesprze Natalię

Rozmowa kobiet nabierze jeszcze większego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji Asi. Niedawno w jej życiu ponownie pojawił się Daniel, który zacznie coraz mocniej ingerować w relację z synem. Jego zachowanie, w tym podejrzane decyzje dotyczące Emila, wzbudzą niepokój zarówno Asi, jak i Huberta (Marek Molak). To sprawi, że Pyrka będzie jeszcze bardziej wyczulona na kwestie związane z opieką nad dzieckiem i zagrożeniami, jakie mogą się pojawić.

Natalia, widząc to wszystko, jeszcze bardziej uświadomi sobie, jak trudne decyzje stoją przed nią. Podział opieki nad Leą przestanie być dla niej tylko formalnością, a stanie się realnym wyzwaniem, które wpłynie na przyszłość jej córki.

