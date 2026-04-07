Barwy szczęścia, odcinek 3362: Kodur przyłapie Renatę na gorącym uczynku! Zobaczy jak kupuje towar u dilera i się zacznie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zachowanie uzależnionej od leków Renaty wymyka się spod kontroli. Kobieta może stracić wszystko, miłość, przyjaźń i pracę. I to przez coraz większą potrzebę zażywania leków, które stały się dla niej priorytetem.

Marcin Kodur przyłapie Renatę na spotkaniu z dilerem w 3362 odcinku "Barw szczęścia"

Marcin natknie się na Renatę w trakcie spotkania z dilerem. Kobieta, przekonana, że nikt jej nie widzi, odbierze podejrzaną paczkę. To właśnie wtedy Kodur zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, a ukochana potrafi kłamać i oszukiwać, byle zakupić upragnione substancje. Nie będzie już miejsca na tłumaczenia czy półprawdy. To, co zobaczy mężczyzna, jednoznacznie potwierdzi jego najgorsze obawy, Renata nie tylko sięga po silne środki, ale jest już w pełni uwikłana w uzależnienie.

Uzależnienie Renaty zacznie niszczyć wszystko

Już wcześniej zachowanie Renaty budziło niepokój. Po wypadku w górach zaczęła sięgać po silne leki przeciwbólowe, które z czasem przestały być tylko pomocą w leczeniu, a stały się niebezpiecznym nawykiem. W pracy w "Feel Good" coraz częściej dojdzie do napięć. Renata zacznie reagować nerwowo, podejrzliwie i agresywnie. W 3362 odcinku "Barw szczęścia" posunie się jeszcze dalej, bezpodstawnie zaatakuje Weronikę (Maria Świłpa), przekonana, że ta działa przeciwko niej razem z Dominiką (Karolina Chapko). To będzie kolejny sygnał, że traci kontrolę nad sobą i rzeczywistością.

Relacja z Dominiką zacznie się sypać

Problemy Renaty odbiją się też na jej relacji z Dominiką. Wspólny biznes, który miał być dla nich szansą i wsparciem, zacznie chwiać się w posadach. Nieprzewidywalne zachowanie, znikanie z pracy i narastające konflikty sprawią, że między przyjaciółkami zacznie dochodzić do coraz ostrzejszych spięć. To właśnie te napięcia doprowadzą później do poważnej kłótni w "Feel Good", która może zakończyć ich przyjaźń raz na zawsze.

Sytuacja z dilerem w 3362 odcinku "Barw szczęścia" będzie przełomowa. To moment, w którym Marcin nie będzie już mógł udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Czy spróbuje ratować Renatę za wszelką cenę? A może uzna, że zaszła za daleko?

8