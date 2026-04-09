Barwy szczęścia, odcinek 3355: Wanda zmierzy się w Wandą! Odkryje, że to z nią Jerzy spędził pół nocy - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3355 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" wspólna noc Wandy i Jerzego zbyt długo nie pozostanie sekretem, bo prawdy o niej prędko dowie się Małgorzata. Tym bardziej, że jej mąż będzie wybierał się na kolejny wieczór brydżowy z Kępską i Jaworskimi, a finalnie zostanie na nim nieco dłużej i to jeszcze sam na sam z seniorką, bo Krystyna (Hanna Bieluszko) i Krzysztof (Jacek Kałucki) finalnie wcale się nie zjawią przez wypadek chorej na Alzheimera kobiety. Małżonkowie odwołają swoją wizytę, ale wdowa wcale nie wyprosi Marczaka, który mocno się u niej zasiedzi!

A tego w 3355 odcinku "Barw szczęścia" nie zdzierży Małgorzata, która zacznie być już zazdrosna o męża. Tym bardziej, że w ostatnim czasie mocno zbliży się on do wdowy, której na dodatek ona sama znalazła mieszkanie w ich okolicy na ulicy Zacisznej. Do tego stopnia, że Marczak zacznie spędzać z nią więcej czasu niż z własną żoną, która oczywiście tak tego nie zostawi, bo wówczas czara goryczy już się przeleje!

Widok Wandy zszokuje Małgorzatę w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Zwoleńska od razu postanowi skonfrontować się z Kępską. Szczególnie, że od razu wyczuje w niej swoją rywalkę, bo w końcu Wanda będzie wdową, a na dodatek u boku jej męża, zdoła raz na zawsze zażegnać żałobę po zmarłym Henryku (Zbigniew Suszyński). Zwłaszcza, że Małgorzata będzie ją pamiętać z tego stanu i dozna ogromnego szoku, gdy teraz przekroczy próg jej mieszkania.

Wszystko przez to, że w 3355 odcinku "Barw szczęścia" u Wandy nie będzie już żadnych śladów po żałobie po zmarłym mężu. Tym bardziej, że Kępska w końcu pozbędzie się rzeczy po zmarłym Henryku, a sama znacząco wymieni swoją garderobę, bo Małgorzata zastanie ją akurat na świeżo po zakupach, na które rozanielona wdowa wybierze się po wspólnej nocy z Jerzym! I w związku z tym Zwoleńska naprawdę będzie miała się czego bać!

Wanda odbije Małgorzacie męża w 3355 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata zdoła powstrzymać Wandę przed kolejnymi ruchami w stronę Jerzego? A może rozpędzona Kępska już się nie zatrzyma i w końcu odbije Zwoleńskiej męża? Czy w ich rodzinie dojdzie do kolejnego rozwodu, a matka Natalii (Maria Dejmek) skończy jak własna córka?

A może w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nie będzie miała aż tak dalekosiężnych planów co do Jerzego i da Małgorzacie jasno do zrozumienia, że zależy jej wyłącznie na przyjaźni z jej mężem? Ale czy Zwoleńska w to uwierzy, patrząc na to, co się dzieje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

