Barwy szczęścia, odcinek 3355: Wanda zmierzy się w Wandą! Odkryje, że to z nią Jerzy spędził pół nocy - ZWIASTUN

Sylwia Fiutkowska
2026-04-09 10:46

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) dowie się, że Jerzy (Bronisław Wrocławski) spędził pół nocy z Wandą (Maja Barełkowska)! Nie zostawi tak tego! Zazdrosna Zwoleńska postanowi od razu zmierzy się z Kępską, która w ostatnim czasie za mocno zbliży się do jej męża przez ich wspólne wieczory brydżowe u Jaworskich. W 3355 odcinku "Barw szczęścia" żona Marczaka wkroczy do mieszkania rywalki, gdzie już na wstępie mocno się zszokuje, gdy po tym wszystkim jeszcze przyłapie ją na tym! Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i ZWIASTUN.

Uśmiechnięta Wanda (Maja Barełkowska) w beżowym futerku i złotym naszyjniku patrzy na Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska) stojącą tyłem w białej sukience.
"Barwy szczęścia" odcinek 3355 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" wspólna noc Wandy i Jerzego zbyt długo nie pozostanie sekretem, bo prawdy o niej prędko dowie się Małgorzata. Tym bardziej, że jej mąż będzie wybierał się na kolejny wieczór brydżowy z Kępską i Jaworskimi, a finalnie zostanie na nim nieco dłużej i to jeszcze sam na sam z seniorką, bo Krystyna (Hanna Bieluszko) i Krzysztof (Jacek Kałucki) finalnie wcale się nie zjawią przez wypadek chorej na Alzheimera kobiety. Małżonkowie odwołają swoją wizytę, ale wdowa wcale nie wyprosi Marczaka, który mocno się u niej zasiedzi!

A tego w 3355 odcinku "Barw szczęścia" nie zdzierży Małgorzata, która zacznie być już zazdrosna o męża. Tym bardziej, że w ostatnim czasie mocno zbliży się on do wdowy, której na dodatek ona sama znalazła mieszkanie w ich okolicy na ulicy Zacisznej. Do tego stopnia, że Marczak zacznie spędzać z nią więcej czasu niż z własną żoną, która oczywiście tak tego nie zostawi, bo wówczas czara goryczy już się przeleje!

Widok Wandy zszokuje Małgorzatę w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Zwoleńska od razu postanowi skonfrontować się z Kępską. Szczególnie, że od razu wyczuje w niej swoją rywalkę, bo w końcu Wanda będzie wdową, a na dodatek u boku jej męża, zdoła raz na zawsze zażegnać żałobę po zmarłym Henryku (Zbigniew Suszyński). Zwłaszcza, że Małgorzata będzie ją pamiętać z tego stanu i dozna ogromnego szoku, gdy teraz przekroczy próg jej mieszkania.

Wszystko przez to, że w 3355 odcinku "Barw szczęścia" u Wandy nie będzie już żadnych śladów po żałobie po zmarłym mężu. Tym bardziej, że Kępska w końcu pozbędzie się rzeczy po zmarłym Henryku, a sama znacząco wymieni swoją garderobę, bo Małgorzata zastanie ją akurat na świeżo po zakupach, na które rozanielona wdowa wybierze się po wspólnej nocy z Jerzym! I w związku z tym Zwoleńska naprawdę będzie miała się czego bać!

Wanda odbije Małgorzacie męża w 3355 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata zdoła powstrzymać Wandę przed kolejnymi ruchami w stronę Jerzego? A może rozpędzona Kępska już się nie zatrzyma i w końcu odbije Zwoleńskiej męża? Czy w ich rodzinie dojdzie do kolejnego rozwodu, a matka Natalii (Maria Dejmek) skończy jak własna córka?

A może w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nie będzie miała aż tak dalekosiężnych planów co do Jerzego i da Małgorzacie jasno do zrozumienia, że zależy jej wyłącznie na przyjaźni z jej mężem? Ale czy Zwoleńska w to uwierzy, patrząc na to, co się dzieje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

