Barwy szczęścia, odcinek 3353: Bruno przechytrzy Justina! Tak załatwi Skotnickiego i Kępskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3353 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3353 odcinku "Barw szczęścia" hotel Stańskich będzie przygotowywał się do wystawnego przyjęcia z okazji urodzin córki milionera Bolesławskiego. Oczywiście, Bruno chętnie zgodzi się na tą ofertę, bo mężczyzna będzie w stanie naprawdę sporo zapłacić, aby zadowolić swoją córkę i na niczym nie będzie oszczędzał. A to będzie równoznaczne z tym, że biznes Stańskiego sporo na tym zarobi. A w tym przede wszystkim on sam!

I choć w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Justin zgłosi swoje obiekcje co do takiej imprezy, tym bardziej, że przecież na wieczór panieński koleżanki Ola (Michalina Robakiewicz), Bruno patrzył niechętnie, to nic tym nie ugra. A to dlatego, że ani szef, ani jego narzeczona nie będą liczyli się z jego zdaniem, co doprowadzi tylko do kolejnej kłótni między tą trójką!

Bruno posunie się do kolejnych machlojek w hotelu za plecami Justina i inwestorów w 3354 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3353 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nie będzie miał zamiaru rezygnować z imprezy, na której sporo ugra! I to dosłownie, gdyż znów sprytnie ukryje część zysków nie tylko przed Justinem, ale także Tomkiem (Jakub Sokołowski), ale i resztą inwestorów. Stański ponownie przytuli sobie niezłą sumkę pieniędzy, a jego udziałowcy kolejny raz będą musieli obejść się smakiem, bo to szef hotelu ostatecznie zwycięży!

A Karolina w 3353 odcinku "Barw szczęścia" tylko mu w tym pomoże, bo narzeczeni postanowią zrobić wszystko, aby prawda o kolejnej machlojce Bruna nie ujrzała światłą dziennego. I z tego względu postanowią przeciągnąć na swoją stronę jedynego sojusznika Justina w hotelu, a tym samym i jego kolegę Kajtka (Jakub Dmochowski), którego wcześniej nie pozwolił im zwolnić!

Zdradzamy, że w 3354 odcinku "Barw szczęścia", gdy Justin wciąż bezskutecznie będzie podważał decyzje Bruna, to Karolina weźmie na stronę Kajtka, którego spróbuje przeciągnąć na ich stronę. Różańska w tajemnicy wręczy Cieślakowi premię, licząc na to, że w ten sposób będzie mieć go po stronie swojej i Stańskiego, a już nie Skotnickiego.

Tak skończą Skotnicki i Kępski w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" narzeczeni postanowią do reszty zniszczyć swojego inwestora, który i tak już będzie osłabiony, bo jego wspólnik Tomek bardziej niż sprawami hotelu zajmie się swoim życiem uczuciowym, które nagle zacznie mu się sypać.

A to dlatego, że w 3354 odcinku "Barw szczęścia" w jego związku z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska) dojdzie do kolejnego kryzysu, gdy Zbrowska dowie się, że Kępski wciąż utrzymuje kontakt z Grażyną (Kinga Suchan) i to mimo jej ultimatum! Czy zatem i Tomek przegra na tych obu płaszczyznach?

A co gorsza, w 3355 odcinku "Barw szczęścia" podobnie będzie mogło być i u Skotnickiego, gdy ten nagle dokona szokującego odkrycia o Zamilskiej i po zakupie i przeprowadzce do nowego loftu przekona się, że wcale nie jest ona taka idealna jak myślał! Czy zatem Stański upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu i już do reszty pogrąży obu inwestorów? Przekonamy się już niebawem!

